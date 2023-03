"Ser só bonita é cansativo", desabafa Lucinha Lins sobre privilégios da beleza

A atriz e cantora Lucinha Lins refletiu sobre ter sido privilegiada por ser bonita no início da carreira

Símbolo de beleza da geração dos anos 80, a atriz e cantora Lucinha Lins (70) confessou que demorou para se enxergar como uma mulher bonita. A famosa refletiu sobre ter sido privilegiada no início da sua carreira e garantiu que não basta apenas ter um visual agradável para chegar ao sucesso .

Em conversa com a CARAS Brasil, a artista abriu o coração e confirmou que a beleza facilitou algumas conquistas, mas ela não foi o suficiente para mantê-la no estrelato. Segundo Lucinha, ela precisou mostrar talento e ralar bastante.

"Eu sou bonita, porque minha família é bonita. Mas isso nunca fez parte da minha vida, da minha criação. E quando eu comecei a crescer, a trabalhar e a ser vista, não tinha uma pessoa que não dissesse 'Nossa, como você é bonita!'. Não diziam 'Oi, muito prazer'. Achei aquilo chatérrimo. Chegou a ser estranho isso", disparou a famosa, que recentemente celebrou a chegada dos 70 anos.

A mãe do ator Claudio Lins ainda revelou que somente após os 30 anos conseguiu olhar de maneira mais simpática para os elogios à sua beleza. Ela aproveitou para relembrar um episódio em que finalmente se percebeu como uma mulher que chamava atenção.

"E eu achava que era um exagero, porque eu não percebia ou não me sentia tão bonita quanto as pessoas falavam, porque era tão irrelevante isso na minha vida, que eu não entendia direito. Mais velha, mãe de filho, um dia, me arrumando, me olhei no espelho e disse 'Como estou bonita'", disse a atriz.

Lucinha, que também é lembrada pelos fãs por seus trabalhos como cantora, não negou ter sido privilegiada, mas seu trabalho e talento superou o lado estético. "É um privilégio ser bonita, mas eu já tinha mostrado muito serviço. Então, ser só bonita é cansativo", desabafou.

"Eu posso dizer com esses mais de quarenta anos de carreira que se ser bonita me ajudou, eu tive que provar muito que, além de ser bonita, eu era capaz e tinha talento. E isso aconteceu. Então se as portas se abriram e alguma oportunidade aconteceu simplesmente porque eu era bonita, eu tive que ralar muito para mostrar que eu não era só bonita", declarou.