Jove bate de frente com o irmão Tadeu em 'Pantanal'

Jove bate de frente com o irmão Tadeu por causa de ciúmes na novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 11h03

De volta para o convívio dos seus familiares na novela Pantanal, um dos personagens centrais vai se envolver em diversas confusões;

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, Jove (Jesuita Barbosa) já arranjará problemas assim que retornar para perto de Tadeu (José Loreto).

Sem saber ainda que ele é irmão do peão no folhetim rural da TV Globo, o fotógrafo terá uma briga com o parente por causa de uma crise de ciúme entre eles.

Ciúmes de Guta

Tadeu se revoltará com o tratamento que o rapaz dará para Guta (Julia Dalavia) e o confrontará cara a cara na novela das nove, já que ele se interessou primeiro pela moça super moderna no Pantanal.