Isabel Teixeira revela inspiração para sua personagem em novela: “Diva”

A atriz Isabel Teixeira revelou em suas redes sociais qual foi sua maior inspiração para interpretar Helena na novela “Elas Por Elas”

Nesta semana, Isabel Teixeira surpreendeu seus fãs ao compartilhar em suas redes sociais um pouco do seu trabalho. Em seu Instagram, a atriz revelou quem foi a inspiração por trás de sua personagem Helena na atual novela das 18h, “Elas Por Elas”.

Segundo Isabel, sua principal inspiração para viver a personagem é Branca Letícia, vilã vivida por Susana Vieira. Branca era a antagonista da novela Por Amor, exibida na TV Globo em 1997. Na publicação, Isabel colocou uma foto de Helena ao lado da vilã de Susana.

Além das duas fotos lado a lado, Isabel ainda mostrou os bastidores de “Elas Por Elas”. A estrela surgiu em alguns vídeos no seu camarim mostrando como é feita sua caracterização para viver Helena na trama das 18h.

“De olho na referência! Nossa singela homenagem à Branca Letícia de Barros Mota, personagem da grande Susana Vieira. Inspirados por essa diva maior, no capítulo de hoje, eu e a equipe de caracterização da Lucila Robirosa, viemos por meio desse post explicitar nossa referência para esse look da Helena. A gente pensou nesse momento com carinho durante um bom tempo! É tudo para você, Susana!”, escreveu Isabel.

E Susana Vieira respondeu à homenagem! “Querida Isabel! Obrigada pela homenagem, pelas palavras generosas, por me mandar tanto carinho numa foto tão antiga, de um papel de grande repercussão, mas efêmero, pois já andei tanto depois disso. Você é uma alma gigante dentro de uma atriz fantástica! Te amo e boa sorte nessa estrada tão difícil e estranha”.

“Susana, o Brasil te ama desde sempre e para sempre”, ainda declarou Isabel após ler a resposta escrita pela atriz veterana na TV brasileira. A atriz Marcella Rica ainda elogiou as duas atrizes: “Duas maravilhosas”.

Os seguidores de Isabel também adoraram a homenagem feita e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Se houver um remake de Por Amor, já sabem quem chamar para ser a Branca”, afirmou um fã. Outra seguidora disse: “Sabia que conhecia esse penteado de algum lugar! Muito diva! Amei a referência”. Outra admiradora ainda elogiou: “Eu amo as referências! O penteado caiu perfeitamente nas duas”.

Recentemente, Isabel Teixeira conversou com a CARAS Brasil sobre um tema central da novela “Elas Por Elas”, a união entre mulheres. A atriz revelou que viu de perto essa união feminina desde infância, com sua mãe Alexandra.

"Eu tenho uma criação onde eu vi a minha mãe, Alexandra Correia, me criar meio sozinha, uma mãe separada na década de 70 e com muitas amigas divertidíssimas que também tinham filhos, que também estavam separadas, que também eram batalhadoras. Eu sempre vi essa união feminina", afirmou.