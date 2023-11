A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 27 de novembro a 1 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Hélio desmaia após ver o baú

Capítulo 146, segunda-feira, 27 de novembro

Vera admite a Bernardo que esconde algo e pede para ele encontrá-la em um horário e local específico. Karen diz para Lívia que Alex está em outra. Após discutir com Julieta, Mariana pede conselho para Clara; Clara diz que Mariana é forte por ter passado momentos difíceis e ter superado. Bernardo vai até o endereço marcado por Vera e descobre que ela escondia um talento de dança flamenca; Vera fala para Bernardo que guardou segredo por vergonha, um medo de ser julgada. Amanda sugere que Enzo converse com Hélio sobre atividades para crianças menores no CEC. Julieta pede desculpa para Mariana por ser ingrata e Mariana pede perdão por ser impaciente. Mariana diz para a filha que sabe que ela não está feliz na outra casa e que se Julieta quiser morar com os avós, ela deixa. Em um momento emocionante, Julieta responde Mariana e afirma que ama a casa dos avós, mas que deseja enfrentar uma nova aventura com a mãe. Mauro compra um par de brincos para Telma; ela acredita ser joias. Daniel, Mariana e Amanda pensam em um novo nome para o restaurante do Armazém.

Capítulo 147, terça-feira, 28 de novembro

Lívia quer muito saber quem financiou a viagem dela. Glaucia diz para Telma que as joias da colega não são verdadeiras. Trapaça comenta com Ian que viu o Leon; Ian explica que Leon é imaginário e Trapaça pede para vê-lo novamente em um lugar tranquilo. Glaucia avisa Vitor que conseguiu o aumento que ele exigiu e pede para deixá-la em paz. Após um tempo desaparecido, Simão volta ao bairro Castanheiras e caminha com um novo disfarce; Mariana reconhece Simão e aborda o golpista. Mariana expõe para Simão que a família Monteiro acredita que ela é cúmplice; Simão declara que não fez nada de errado, que o dinheiro que Vitor transferiu está investido e que demora para dar resultado. Simão completa alegando que foi roubado, perdeu o celular e que tentaram dar um golpe através do aparelho dele. O detetive contratado por Glaucia flagra Simão e Mariana conversando e tira fotos. Mariana diz para Simão que vai chamar a polícia, mas ele rebate, afirmando que seria preso injustamente, assim como ela. Trapaça encontra com Ian na pracinha para ver Leon, mas Muke, Fê Dengosa e Chilique aparecem e questionam a atitude de Trapaça. Antes de ir embora da pracinha, Trapaça pega o manual de escoteiro do Ian. Vitor presenteia Fausto com um computador; Fausto quer saber o que Vitor planeja com essa postura. Glaucia e Fred recebem as fotos do detetive sobre o encontro de Mariana e Simão.

Capítulo 148, quarta-feira, 29 de novembro

Horas após o encontro com Simão, Mariana declara à Amanda que não conseguiu chamar a polícia, mas que deseja provar que Simão é um golpista. Mauro admite para Telma que comprou os brincos no bairro e que são mais baratos que joias. Daniel, Mariana e Amanda revelam a Domitila que o novo nome do restaurante é “Castanheira”. Leon passa uma mensagem à Trapaça dentro do sonho dela; ele demonstra que quer ser amigo da menina. Chega o dia do acampamento, Daniel, Hélio e Enzo vão ser os monitores das crianças. Fausto flagra Pórcia conversando com Bassânio. Mais tarde, Fausto fala para Bassânio seguir em frente e respeitar o namoro da Pórcia e Vitor, alegando que eles vão se casar em breve. Ian compra um novo manual para trocar com o antigo que Trapaça pegou, já que o outro tem suas anotações. No acampamento, Hélio forma duas equipes, misturando crianças do Lado Vila e do Lado Torre.

Capítulo 149, quinta-feira, 30 de novembro

A equipe “Fogo” é formada por Nando, Alex, Téo, Lívia e Sofia, já a equipe “Água” é formada por Rosalina, Romeu, Karen, Julieta e Patrick; quem cumprir mais desafios vence no final. O primeiro desafio ganha quem montar as barracas em menor tempo. Na segunda prova, as crianças devem pegar graveto para fazer fogueira. Na mata, Patrick joga óleo que atrai mosquitos na cabeça de Rosalina. Fausto pergunta para Pórcia quando ela vai noivar. Vera questiona Glaucia por ter dado um aumento para Vitor e insinua que Vitor é o queridinho da cunhada; Glaucia lamenta por Vera não ir com a cara de Vitor. Trapaça diz a Ian que troca de manual se ele enfrentar Muke no boxe. O detetive entrega intimação à Mariana para prestar esclarecimentos ao delegado. Em conversa com Leandro, Glaucia e Fred imploram para comandar um novo projeto no CEC e Leandro aceita. Bernardo e Vera vão viajar e deixam a chave do apartamento com Fausto, caso Romeu volte antes do acampamento. Ian foge na disputa de boxe com Muke. No acampamento, a terceira prova é a caça ao tesouro; as equipes devem encontrar um baú enterrado. Sem querer, Nando revela à Lívia que Mauro pagou a viagem para ela; Alex explica que é verdade, mas mente dizendo que a atitude do pai foi para agradar a Telma. Na delegacia, Mariana conta que não tem envolvimento com Simão e entrega o novo número do golpista ao delegado. Um papel de bala aparece na estufa de Clara e Vitor expõe à mãe que o doce é importado e só vende no Monter Mercado; Vitor fala que vai ficar de olho em possíveis suspeitos.

Capítulo 150, sexta-feira, 01 de dezembro

Após fugir de Muke, Ian se abriga na antiga barraca de Bassânio. A equipe “Fogo” encontra um pequeno baú e a equipe “Água” um baú gigante; Hélio fica surpreso ao ver o grande baú e desmaia. Depois de se recuperar, Hélio explica às crianças que, no passado, ele e os amigos tentavam achar esse mesmo baú grande. No jantar do acampamento, Alex derruba o prato e Lívia convida o garoto para dividir a comida dela. Mauro fica preocupado com o paradeiro de Ian. Fausto invade a casa de Vera e prepara um jantar. Após notar a portaria sem o zelador, Leandro vai até o apartamento de Vera e Fausto o atende. Leandro pega a chave de volta e manda Fausto ir embora; Fausto esquece o prato de comida embaixo do sofá e o computador no escritório de Bernardo. Ao som do violão e do clima da fogueira, Hélio se lembra da sua infância no acampamento. Sofia e Téo ficam coladinhos, mas Patrick quebra o clima. Mariana pergunta para Amanda sobre pai biológico de Téo e se ela esconde algum segredo.