A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 26 de fevereiro a 1 de março

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Amanda desabafa com Enzo e acha que Téo não está preparado para relação com Bernardo

Capítulo 211, segunda-feira, 26 de fevereiro

Julieta faz festa na casa do pai e chama os jovens do Lado Vila e do Lado Torre. Téo percebe que a chuteira que antes tinha ganhado do Bernardo, agora está nos pés de Romeu. Fausto passa mal ao descobrir que Bassânio namora Pórcia. Na confraternização, Romeu tenta agradar a Téo, que não facilita. Romeu fica incomodado com o jeito ranzinza do rival e Téo com a presença de Romeu na casa. Romeu alega estar tentando ser legal com Téo desde quando Bernardo doou sangue para ele. Téo fala que não pediu para Bernardo doar e Romeu rebate dizendo que Téo é ingrato. Cansado de ver a briga entre os dois, Julieta manda encerrar a discussão e grita que eles são irmãos. Romeu não entende, mas Téo admite para Romeu que Bernardo também é o pai dele. Téo pede aos colegas não espalharem o segredo. Julieta se sente mal por revelar a notícia; Téo diz que ela estragou tudo. A família Campos se diverte em casa quando Julieta chega chorando; ela explica para a mãe o que aconteceu. Téo também conversa com os pais e Romeu questiona à família, o motivo de esconder a notícia dele.

Capítulo 212, terça-feira, 27 de fevereiro

Romeu quer saber dos pais como vai ser a vida dele sendo irmão do Téo. Pórcia alerta Fausto que está saindo de casa e que precisa cuidar da vida sozinha. Glaucia descobre, através de um site de fofoca, que Bernardo é pai de Téo. Lívia acredita que Karen foi a responsável por soltar a notícia para o site de fofoca. Vera fica preocupada com o fato da paternidade de Bernardo e acha que isso vai estragar a fama da família. Amanda explica para Nath que Téo é filho de Bernardo, mas que vai fazer de tudo para manter a família como está. Bernardo anuncia aos Monteiro que agora que o bairro inteiro sabe da paternidade, ele vai assumir o filho de vez.

Capítulo 213, quarta-feira, 28 de fevereiro

Téo deseja saber quem revelou seu segredo para o site de fofoca. Vera sente que está perdendo o marido e a tranquilidade no casamento, e pede um tempo para Bernardo. Após ver Pórcia sair de casa, Fausto diz para a filha que vai dar uma chance para o relacionamento dela com o Bassânio. Glaucia flagra Romeu abraçando Julieta novamente e fica brava; chantageando o sobrinho, Glaucia pede para Romeu elogiar o serviço dela no CEC à família Monteiro. Fausto obriga Bassânio a começar a trabalhar no condomínio Residencial Verona como ajudante. Julieta fica com ciúme da amizade de Lívia e Rosalina. Vitor manda Glaucia pagar o que deve a ele; Fred tenta escutar o assunto atrás da porta. Glaucia encontra Mariana na rua e alerta que pegou Romeu e Julieta juntos. Mariana fala para Julieta parar de insistir na amizade com Romeu.

Capítulo 214, quinta-feira, 29 de fevereiro

Mauro pega um produto fora da validade no Monter Mercado e notifica Vera; Vera chama atenção de Pórcia. Téo revela a Romeu que Bernardo o presentou com a mesma chuteira que o irmão está usando, mas que foi obrigado a devolver. Nath e Dimitri pensam em um plano para juntar Téo e Romeu. Bernardo confessa para Romeu que a chuteira era um presente para Téo; Romeu fica chateado por tantas mentiras do pai. Julieta observa Patrick junto à Karen. Bassânio inicia o serviço no Residencial Verona e Fausto afirma que não gosta dele e que vai pegar pesado com o genro. Romeu recebe uma carta como se Téo fosse o autor e vice-versa; a informação escrita na carta era para ambos fazerem as pazes. Eles se encontram e descobrem que nenhum dos dois escreveu a carta de fato; Téo acha que Julieta está por trás da mensagem. Bernardo declara à Amanda e Téo que deseja assumir a paternidade e se aproximar mais do garoto.

Capítulo 215, sexta-feira, 1 de março

Téo fala para Bernardo que não faz sentido ele aparecer agora e bancar o pai. Pórcia vai até a casa de Hélio e confronta Vitor, mostrando as imagens da câmera de segurança do Monter Mercado e revelando que ele sabotou o estabelecimento com produtos vencidos. Julieta se depara com Rosalina no apartamento de Lívia e fica com ciúmes. Leandro fica preso no elevador com Julieta. Amanda desabafa com Enzo e acha que Téo não está preparado para relação com Bernardo. Amanda fica preocupada se Téo gostar mais da outra família do que dela. Clara manda Vitor confessar para Vera que ele prejudicou o mercado. Mariana atrapalha o encontro de Daniel e Telma para avisar que Julieta desapareceu. No elevador, Julieta começa a entrar em desespero.