Inácia de 'Renascer', atriz se emociona ao contar spoiler da novela

Intérprete de Inácia em 'Renascer', a atriz Edvana Carvalho não segurou as lágrimas ao detalhar uma cena especial dos próximos capitulos

A atriz Edvana Carvalho, intérprete da personagem Inácia no remake de 'Renascer', não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre a novela, exibida atualmente no horário nobre da Globo. Nesta quinta-feira, 7, a repórter Tati Machado fez uma visita para a artista nos estúdios onde o folhetim está sendo gravado e a deixou bastante emocionada durante um breve bate-papo.

Ao vivo no programa 'Encontro', Edvana conversou diretamente com a apresentadora Patrícia Poeta e revelou que uma cena da trama a deixou muito balançada. "Gente, eu realmente fico emocionada. Tudo o que um pai ou uma mãe quer é o bem estar de seus filhos", iniciou ela.

"Então, eu acho que Inácia está lutando a favor disso. É uma mulher experiente e que já passou pela mesma história de se casar com um homem que é matador, mulherengo e que não está com ela nos momentos mais importantes. Ela está vendo isso acontecer de novo", completou a artista. Ao rever um trecho da conversa entre sua personagem e a filha, Ritinha (Mell Muzzillo), ela não conteve o choro.

"É necessário quebrar esse ciclo. Então, Inácia está tentando orientar. Mas, como os pais não podem viver a vida dos filhos, ela sabe que vai ter que estar ali para poder apoiar Ritinha pelas escolhas dela… Eu, de verdade, estou muito emocionada", declarou Edvana.

Por fim, ainda bastante emocionada, a Inácia de 'Renascer' revelou em primeira mão ao público um spoiler da novela envolvendo uma grande cena que ainda vai ao ar.

"Eu pegava o texto e questionava o motivo de Inácia ser tão dura assim… Mas eu me surpreendi quando eu pego a próxima cena para ler e vejo que a Inácia não vai no casamento, porém, ela vai até o mar para pedir que Iemanjá cuide da filha dela. Então, mais amor que isso eu não posso imaginar", contou.

Como Padre Santo morre em Renascer?

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, os telespectadores vão assistir à cena da morte de Padre Santo (Chico Diaz). A cena já foi gravada e promete muita emoção para os fãs da trama.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o padre morre perto do mar. Ele estará em uma missão com Lívio (Breno da Matta) e partirá de forma tranquila. Eles vão ter uma última conversa emocionante sobre a amizade e cumplicidade deles. Vale lembrar que o padre já está dando sinais de que sua saúde não anda muito bem. No casamento de José Inocêncio, ele passou mal e precisou de um tempo para recuperar as forças após sentir dificuldade para respirar e dor no peito.

Na primeira versão da novela, em 1993, a morte de Padre Santo também aconteceu perto do mar. Na última conversa, ele deu conselhos para o jovem padre que iria substituí-lo em sua comunidade.