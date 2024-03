TV / Tá rolando?

‘Ritinha’ de ‘Renascer’ desconversa sobre rumores de romance com Xamã

Após terminar namoro e ser vista em festa com Xamã, atriz de 'Renascer' desconversa sobre química com colega de cena no ‘Encontro’

Atriz que interpreta 'Ritinha' em 'Renascer' desconversa sobre boatos envolvendo Xamã - Reprodução/Globo/Fábio Rocha