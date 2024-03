Renascer: Padre Santo vai morrer. Saiba como será a cena

Nos próximos capítulos da novela Renascer, o público vai se despedir do Padre Santo. Saiba como será a morte do personagem

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, os telespectadores vão assistir à cena da morte de Padre Santo (Chico Diaz). A cena já foi gravada e promete muita emoção para os fãs da trama.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o padre morre perto do mar. Ele estará em uma missão com Lívio (Breno da Matta) e partirá de forma tranquila. Eles vão ter uma última conversa emocionante sobre a amizade e cumplicidade deles. Vale lembrar que o padre já está dando sinais de que sua saúde não anda muito bem. No casamento de José Inocêncio, ele passou mal e precisou de um tempo para recuperar as forças após sentir dificuldade para respirar e dor no peito.

Na primeira versão da novela, em 1993, a morte de Padre Santo também aconteceu perto do mar. Na última conversa, ele deu conselhos para o jovem padre que iria substituí-lo em sua comunidade.

Renascer: Saiba como será a morte de José Venâncio

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o público vai se despedir de José Venâncio (Rodrigo Simas). O rapaz vai morrer de forma trágica e deixará uma disputa entre Buba (Gabriela Medeiros) e Eliana (Sophie Charlotte).

Nas cenas, José Venâncio estará à caminho da fazenda do pai junto com o irmão João Pedro (Juan Paiva) quando o carro deles é atingido por vários tiros. Um dos disparos atinge Venâncio, que não resiste e morre.

A morte dele acontece antes que ele possa contar para o pai que está apaixonado por uma mulher trans, Buba, e que eles querem adotar o filho de Teca, que não é filho biológico dele. Com isso, essa história vai cair no colo do fazendeiro mais para a frente.

Vale lembrar que, na primeira versão da novela, José Venâncio morreu por acidente. A emboscada não era para ele, mas para o seu pai. Na versão original, Teodoro - que, na segunda versão, se chama Egídio - armou uma tocaia para tentar tirar a vida de José Inocêncio. Porém, ele acabou se confundindo e acertou o filho dele. Na hora em que recebeu a notícia da morte do filho, o fazendeiro logo percebeu que a morte do herdeiro foi um engano, já que os tiros eram para ele.

O autor Bruno Luperi, que é o responsável pela segunda versão da novela, já contou que vai manter a morte de Venâncio no roteiro. “Na versão original, eu tinha cinco anos. Fiquei indignado com meu avô na morte do Venâncio: ‘Por que você matou ele?’. Hoje, com a experiência que tenho, eu entendo o que aconteceu. Tem uma história maior sendo contada”, disse ele antes da estreia da novela ao Jornal O Globo.