HBO Max esquece concurso de talentos e deixa vencedoras de fora do elenco

HBO Max confirmou a produção de sua primeira novela, que teve concurso lançado para escolher atrizes

A HBO Max confirmou nesta quarta-feira (5) a produção de Beleza Fatal, primeira novela produzida pelo streaming. A atração, escrita por Raphael Montes (32), contará com 40 capítulos e será estrelada por Camila Pitanga (45) e Murilo Rosa (52). A CARAS Brasil apurou que novos testes serão feitos para o elenco da trama, que não oficializou até então a presença de Larissa Bocchino (24) e Izabela Prado (24).

Procurada pela CARAS, a HBO Max informou, por meio de sua assessoria, que ainda "não possui a escalação final do elenco" e que por isso, o elenco total "ainda não foi divulgado". A reportagem também procurou as atrizes vencedoras do concurso no ano passado, mas não conseguiu retorno.

As atrizes foram as vencedoras do Uma Nova Estrela para o Brasil, concurso de talentos promovido no ano passado pela plataforma. Na ocasião, Alexandre Borges (57), Fafá de Belém (66), Camila Pitanga e Alice Wegmann (27) escolheram a dupla, junto ao auditório do Faustão na Band, para integrar o elenco do folhetim. À época, a produção ainda se chamaria Segundas Intenções.

O concurso tinha como objetivo escolher uma atriz para o elenco da trama. No entanto, na final da disputa, duas atrizes empataram e foram consagradas vencedoras. Segundo o regulamento da competição, a dupla ganharia personagens na obra, participando da novela por meio de um contrato de 12 meses com a emissora.

Em julho de 2022, a HBO Max decidiu adiar a produção da novela. No final do ano, a plataforma chegou a dispensar alguns nomes reservados para o elenco. Agora, a produção sairá do papel e será executada pela produtora Coração da Selva.

Beleza Fatal contará uma história de busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Sofia era criança quando viu sua mãe ser presa injustamente por causa de sua tia, Lola (Camila Pitanga), uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Sem rumo, Sofia é acolhida pela amorosa família Paixão, que também está sofrendo porque a filha Rebeca, uma candidata a modelo, foi parar no hospital após uma cirurgia plástica malsucedida.

Camila Pitanga vai estrelar produção da HBO Max - Foto: Reprodução/Instagram



Sofia e sua nova família se unem na dor e na indignação contra os culpados pelas suas tragédias. Anos depois, já adulta, Sofia traça seu plano de vingança. Com ajuda da família Paixão, Sofia quer destruir Lola e todos que lhe fizeram mal. Em sua obsessão, Sofia reencontra um amor de infância, questiona os próprios passos e descobre que fazer justiça custa um preço muito alto.

CONHEÇA AS ATRIZES VENCEDORAS DO CONCURSO

Izabela Prado nasceu em Belo Horizonte (MG), mas mora no Rio de Janeiro. A atriz foi responsável por dar vida à fase jovem de Vitória, personagem de Taís Araujo (44) em Amor de Mãe, novela produzida pela Globo em 2009.