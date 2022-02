Guilherme revela encontro com a Morte em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Médico Guilherme revela encontro com a Morte na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 11h28

Um dos quatro protagonistas da novela Quanto Mais Vida, Melhor, escrita por Mauro Wilson, revelará os seus encontros com a Morte (A Maia).

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, Guilherme (Mateus Solano) não suportará a pressão e decidirá contar a verdade sobre as conversas que teve com a entidade desde o acidente aéreo.

Na trama das 19 horas, o famoso médico abrirá o jogo e desabafará com Odaílson (Thardelly Lima), mas o motorista duvidará da história e desconfiará da sanidade do patrão.

Mudança de corpos

Em breve, o quarteto de protagonistas da novela das sete enfrentará mais apuros na nova fase da trama, que mostrará os personagens trocando de corpos entre si, o que provocará muita aventura e diversão na história inédita.