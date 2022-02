Giovanna Antonelli promete muita diversão na nova fase de 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Atriz Giovanna Antonelli falou com a CARAS Digital sobre a nova fase da novela das sete da Globo, 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Felipe Gatto Publicado em 09/02/2022, às 15h07

Em breve, a novela Quanto Mais Vida, Melhor entrará em uma nova fase na qual os seus protagonistas irão trocar de papel uns com os outros.

Ainda bem distantes das suas respectivas missões de mudarem de vida, Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta), Flávia (Valentina Herszage) e Guilherme (Mateus Solano) mudarão de corpos e enfrentarão novos desafios daqui para frente.

Durante a coletiva de imprensa da trama das sete que aconteceu nesta quarta-feira, 8, o elenco principal da obra comentou sobre os próximos capítulos da história escrita por Mauro Wilson na TV Globo.

Questionada pela CARAS Digital sobre a troca de papel que sua personagem, a Paula Terrare, terá com o jogador de futebol Neném, a atriz Giovanna Antonelli(45), revelou como foram as gravações nesta nova fase e ainda adiantou o que o público pode esperar de Quanto Mais Vida, Melhor.

Para a artista, o olhar vindo de outras pessoas do elenco ajudou bastante na hora do quarteto principal trocar de papel no folhetim.

"Os atores nos ajudaram fazendo uma lista com as características dos quatro protagonistas. Isso ajudou muito, esse olhar de fora, vindo do outro, do que a gente compôs, foi muito importante. São sacadas que a gente não percebe mas me auxiliaram a fazer a Paula virar o Neném. Ao mesmo tempo, eu me confundia e um ajudou o outro. Ficamos gravando essa novela quase um ano e meio. Realmente viramos uma família e uma família bem generosa. Qualquer perrengue foi substituído por alto astral e uma ajuda", garantiu a famosa que tem certeza que os telespectadores vão gostar da reviravolta da novela.

"O público pode esperar bons momentos de risada, sem dúvida. Eu me diverti muito fazendo... Não tem como não se divertir. Tem que estar com o coração aberto e se entregar para dar risada mesmo. Rir com a família, com as crianças, ainda mais nesse período baixo astral que vivemos durante dois anos", falou a intérprete da extravagante Paula.

Giovanna também comentou que os protagonistas já sabiam que haveria uma brincadeira de troca de personagens na obra. "Por mais que já soubéssemos isso desde o início e já estávamos nos preparando, a cabeça pirou no início. Foi uma primeira semana muito divertida. Pedia muita concentração. Foi muito legal chegar no meio da novela e apresentar uma nova novela, outra história, outro olhar, com muita leveza para todos. Essa troca será uma nova oportunidade de cada um enxergar a sua própria história do lado de fora e, assim, promover as mudanças que eles precisam!"

"Nós criamos elementos lá atrás, na preparação da novela, para um ajudar ao outro na hora da troca de papéis. Um deu o suporte para o outro", finalizou ela.

Apesar de ter curtido a brincadeira na frente das câmeras, a artista garantiu que não gostaria de trocar de vida com ninguém. "Não trocaria de corpo com ninguém. Tá bom aqui com todos os meus atropelos, ansiedade, diversão e meditação. Tá tudo certo por aqui!", brincou Giovanna Antonelli.

(Divulgação/TV Globo)

Para Vladimir Brichta (45), o Neném, o trabalho na nova fase foi desgastante, mas ao mesmo tempo, divertido e bem humorado. "Sabíamos desde o início da novela e guardamos o segredo muito bem. Nos preparamos, combinamos coisas práticas como gestuais e tals, mas na hora de fazer foi diferente, desgastante, parecia que fizemos uma maratona. Foi um desafio muito grande", declarou.

"Essa troca virou a gente de cabeça para baixo. Os atores gostam disso. É uma brincadeira, algo leve, para o público se divertir muito. Essa troca, para mim, foi uma mistura de medo com divertimento", opinou a atriz Valentina Herszage (23), que faz a Flávia.

Já para Mateus Solano (40), a novela dará uma grande virada e se transformará em uma nova trama. "A novela vai para outro lugar agora, para fazer divertir em quatro universos trocados, pois são quatro protagonistas bem diferentes. Algo confuso e muito divertido", afirmou o ator que vive o Guilherme.

A nova fase da novela Quanto Mais Vida, Melhor, que trará a Morte dando uma nova chance para os protagonistas, será exibida na telinha a partir do dia 26 de fevereiro. Não percam!