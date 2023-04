Golpe do amor! Rainer Cadete fala sobre viver vigarista da internet: ''Memórias''

Na próxima novela das nove, Terra e Paixão, Rainer Cadete interpretará golpista do amor

O ator Rainer Cadete (35) estará em mais uma novela de Walcyr Carrasco. Após fazer fotógrafo Téo em A Dona do Pedaço, ele volta ao horário das nove da emissora em Terra e Paixão com Luigi, um personagem ousado, mas não tão ousado quanto Visky de Verdades Secretas.

Em coletiva de imprensa da trama que substituirá Travessia, o ator contou como está sendo sua sétima novela com o autor e revelou um pouco do seu papel: um golpista do amor.

"Luigi, assim como os outros personagens que o Walcyr escreveu pra mim de composição, um grande desafio que exibe um mergulho num universo distante do meu cotidiano, o Luigi é um vigarista divertido, sedutor, que conhece mulheres através de redes sociais, aplicativos", falou sobre o personagem representar uma triste situação que muitas pessoas passam atualmente com o mundo digital.

Leia também:Protagonista de Terra e Paixão, Barbara Reis esclarece convite para a novela: 'Não teve'

Apesar de seu lado "cruel", o personagem de Rainer Cadete apresenta um lado "bom" e divertido para a história. "Ele também tem um coração enorme e é capaz de se apaixonar, a gente vai ver essa trajetória, essa transformação na novela, apesar de ser um personagem bem-humorado, ele também serve como alerta pros perigos que circulam essas coisas de encontros virtuais, principalmente com as mulheres e diariamente a gente vê pessoas, mulheres, sofrendo golpes de homens que querem se aproveitar da carência e usam a relação pra tirar as coisas", apontou o lado conscientizador do golpista.

Gladys (Leona Cavalli) e Luigi (Rainer Cadete) - Foto: Globo/Paulo Belote

O ator ainda revelou que o sotaque italiano será uma homenagem a seu padrasto já falecido. "To emprestando uma vivência que eu tive, quando eu tinha 11 anos eu morei em Roma, minha mãe casou com um italiano, que era um rapaz que descendia de uma família nobre, então eu dedico esse personagem a ele, uma figura paterna muito importante pra mim e eu trago todas essas memórias da minha infância e dessa alfabetização que eu tive em italiano", comentou.

Leia também:Em meio ao término de casamento, Cauã Reymond enfrentou trabalho árduo: 'Exige muito'

Por fim, Rainer revelou que Luigi também terá seu lado ousado, mas nada comparado a Verdades Secretas. "Ele é bem transante, mas não e igual Verdades Secretas, o estilo da novela é um pouco diferente, Luigi é um personagem muito transante, mas com mais romance, amor com uma ousadia um pouco menor, mas é tudo muito bem feito", declarou.