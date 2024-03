Giullia Buscacio estreia em Renascer: ‘Agora serei uma mulher diante dos olhos do público’

No remake de Renascer, a atriz Giullia Buscacio será Sandra, personagem que foi de Luciana Braga na versão original, de 1993

A primeira cena de Giullia Buscacio (27) no remake de Renascer vai ao ar nesta terça-feira, 12, na TV Globo. A atriz dará vida a personagem Sandra, que promete movimentar a trama de Bruno Luperi (36). A CARAS Brasil esteve nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e conversou com a artista sobre o novo trabalho. Ela comemorou a oportunidade de ter conquistado o papel que foi da atriz Luciana Braga (61), na versão original, de 1993. "Agora serei uma mulher diante dos olhos do público", ressalta.

Na cena desta terça-feira, Sandra chega à fazenda dos pais e deixa Egídio (Vladimir Brichta) incomodado com sua presença. Irritado, o fazendeiro discute com Dona Patroa (Camila Morgado) por causa do comportamento livre da filha, que fará par romântico com João Pedro, papel de Juan Paiva (25).

“A Sandra não chega no intuito de conquistar o João Pedro. Eles se encontram e, imediatamente, ela curte o jeito dele. E é tudo muito novo para ela também. Ela volta para a casa dos pais depois de passar um tempão em Salvador. Então, é tudo novidade para a Sandra até o jeito de João Pedro. São mundos diferentes. Por mais que tem o lugar ali, em comum, vocês vão sentir, conforme forem assistindo, que são energias completamente diferentes. A Sandra é mais vivida em relação a diversas coisas, assim, sentimentais. Já o João Pedro tem muita dificuldade com os sentimentos dele. Então, para a Sandra é mais natural certos assuntos. Ela tenta tirar um pouco dele, que é um menino muito reservado. Vocês vão sentir como essas duas energias vão trabalhar conforme a novela for rolando”, diz Giullia.

Na novela original (1993), Sandra foi interpretada por Luciana Braga. Por coincidência, as atrizes já compartilharam outro papel. Giullia viveu Isabel no remake de Éramos Seis (2019), da Globo, personagem que foi interpretado pela veterana na versão do SBT, em 1994.

“Imagino o tanto que ela (Luciana Braga) deve ter carinho por essa personagem, porque eu estou encantada com a Sandra. Assim que a vi pela primeira vez, sabia que ia ser o maior desafio da minha carreira, poder fazer esse personagem, que é incrível e muito bem escrito. Ela vem com muitas coisas legais para acrescentar dentro da trama. Então, para a Luciana na época, deve ter sido realmente muito especial porque já era uma personagem muito a frente do seu tempo naquela época. O tempo interfere muito na trama. Hoje, vejo que o personagem está mais de acordo com o que vivemos, e ela traz coisas que gente precisa ouvir. Imagina naquela época? Estou muito feliz em fazer uma personagem que foi dela. Cheguei a falar com ela. Ela me deu, praticamente, uma bênção para eu seguir com a personagem que passou pelas mãos dela. A admiro muito, admiro a carreira dela, de verdade. Estou feliz. Vi as cenas dela e achei incrível. Ela passou o bastão para mim de uma forma muito linda”, conta.

“Fico feliz que estejam me vendo neste lugar como atriz, dentro da casa, pois é uma personagem grande, em um novela das 9, uma responsabilidade para mim como atriz, ainda mais sendo uma novela do Benedito, que sou fã. Acompanhei Pantanal, e agora estar com essa personagem, nossa! E ao lado de um baita ator da nossa geração é incrível”, emenda a atriz.

COMPARAÇÕES

Sobre comparações com a atuação de Luciana Braga que possam vir do público futuramente, Giullia declara: “Não tenho medo dessa comparação porque acho que somos muito únicas. Acho que a essência da Sandra vai estar ali, o que ela acredita, o que ela vai fazer dentro da trama, então acho que isso vai sobressair qualquer tipo de comparação”.

Giullia foi um dos últimos nomes confirmados no elenco de Renascer, e ela comenta sobre isso. “Fiz teste para Sandra. Assim que li, pela primeira vez, a cena do teste, já... É muito louco isso porque acredito que o personagem escolhe a gente, quase uma química que rola. Me apaixonei por ela. Sabia que seria um desafio na minha carreira, é a primeira vez que estou fazendo um trabalho na casa com 27 anos. Cresci aqui. Muitos me viram ainda novinha. Comecei em I Love Paraisópolis, tinha acabado de fazer 18 anos. Hoje, vou fazer a Sandra, uma personagem como mulher diante dos olhos do público, vivendo através dessa mulher tão forte. Ela tem muito a falar, vem com uma energia muito legal. É o que quero passar nessa nova etapa, estar renascendo junto com ela, com essa novela, fico feliz que seja através da Sandra”, destaca.

A artista confessa que estava na expectativa para esse retorno à TV. “O dia da festa de estreia da novela foi o dia que soube que iria fazer. Estava na expectativa porque tive a sensação que eu e ela (personagem) tínhamos nos dado superbem. Então, estava na expectativa desse retorno. Foi em cima, realmente. Já comecei a gravar. Não tive muito tempo de pensar sobre isso, já entrei fazendo as aulas, estudando, fazendo pesquisa da personagem, laboratório. Como fui a última a chegar, cheguei trabalhando (risos)”, fala.

CASAL SANDRA E JOÃO PEDRO

A artista também fala sobre a construção do casal Sandra e João Pedro para a nova versão. “Trabalhar com o Juan... Vocês que estão acompanhando a trama, dá pra ver o quanto ele é talentoso, né? Então, poder trocar com ele é muito incrível. Ele é um excelente ator. Sinto que a gente entendeu a energia desse casal, que é gostoso demais de fazer. São personagens com muita personalidade. A trama também estava esperando essa energia e a gente está muito empolgado. Já estou recebendo esse carinho do casal que ainda nem aconteceu (risos). Ficamos na expectativa porque somos outras pessoas que vão fazer os personagens”, diz.

Na versão original da trama, Sandra tinha os cabelos bem curtinhos, mas no remake, esse visual não se repetirá. “Confesso que estava na expectativa de cortar (os cabelos), mas como foi uma decisão da direção de não cortar o cabelo da personagem - e que mantivesse (o de Giullia), até estava com cabelo maior por conta da minha participação em Travessia - , mantivemos umas mechas e estou usando aplique para dar volume. Foi critério da direção, o cabelo de Sandra. Cortaria, mas entendo que é uma criação em conjunto. Tem várias pessoas que opinam e chegaram a esse resultado. Estamos fazendo uma nova versão, estamos dando uma diferenciada da época. Nem tudo vai ser tão igual, e nem tão diferente”, explica.

A jovem atriz confessa que assiste Renascer e que está viciada na novela. “Fiquei viciada na novela que eu mesma estou fazendo (risos). Fico acompanhando porque estou empolgada com o trabalho dos meus colegas. Elenco de peso, aprendo com eles, fico feliz por fazer parte disso, estando num elenco que acreditou em mim. Estou admirada com o que tenho visto e vendo a responsabilidade que terei agora”, declara.