Renascer: José Augusto confessa traição de esposa e Zé Inocêncio reage

Nos próximos capítulos de Renascer, José Augusto retornará à fazenda Jequitibá-Rei e confessará traição da esposa para Zé Inocêncio

Nesta semana, a novela Renascer trará novas emoções! De acordo com o Na Telinha, José Augusto (Renan Monteiro) se mudará oficialmente para a fazenda do pai. José Inocêncio (Marcos Palmeira), porém, ficará incomodado ao saber que o filho foi traído pela ex-mulher. A cena irá ao ar no capítulo desta quinta-feira, 14.

Aos poucos, o primogênito do coronel vem se sentindo confortável para abrir o seu coração com o milionário. Após confessar que teve o registro caçado, o que o impediu de exercer a profissão, o médico combinou que passaria um tempo na fazenda Jequitibá-Rei. O combinado, porém, era trazer a mulher com ele.

"Achei que você só fosse me aparecê aqui quando a sua mulher quisesse vir junto", confessará o fazendeiro. "Na verdade, foi um pouco esse o motivo pra eu ter demorado tanto pra dar as caras... É que... É que eu me separei, painho", contará o médico. Em seguida, Inocêncio lamentará que nenhum de seus herdeiros conseguiu ficar muito tempo com suas mulheres.

Mesmo sem jeito, José Augusto revelará que foi traído pela ex-esposa. "Aquela desgramada lhe botô um par de chifre depois de tudo que você sempre deu a ela?", questionará o produtor de cacau.

O irmão de João Pedro (Juan Paiva) confirmará a traição e fará um pedido ao pai. "Eu abri mão do consultório e do apartamento... Caso contrário, teria que dividir tudo com ela. E vim pra cá pra ficá, painho... Isso é, se o senhor me aceitar em sua casa", dirá o jovem.

Uiliana Lima, de Renascer, conta que cursar Jornalismo a ajudou na carreira como atriz

Uiliana Lima (30) - que brilhou na primeira fase da nova versão de Renascer, novela das 9 da TV Globo, dando vida a personagem Morena na trama de Bruno Luperi (36) - revelou a Revista CARAS que além de ser atriz e modelo, é jornalista formada. Ela aproveita a oportunidade para agradecer a profissão que a ajudou a entender que saber se comunicar bem é o melhor caminho para desbravar novos horizontes, como a carreira artística. "Aprendi a me relacionar com histórias", fala.

A alagoana, de família humilde, sempre sonhou ser atriz, mas achava distante de sua realizada. Foi aí que decidiu trazer o Jornalismo para a sua vida. “Sempre gostei de cultura e de contar boas histórias, então o Jornalismo me ajudou muito porque eu tinha essa dificuldade de me enxergar como artista. Então, acho o Jornalismo uma comunicação social que chegou mais próximo da minha realidade, do que eu achava que era possível para mim. Sou muito grata a essa profissão, em que aprendi a me comunicar melhor com as pessoas, aprendi a me relacionar com histórias diferentes, histórias diversas, me comunicar com o universo, com o público diverso também. Abriu meus olhares, expandiu meus olhares, então foi muito importante para mim nessa construção. Acho que tudo que fui fazendo ao longo da minha vida, foi me ajudando a chegar aqui, nesse lugar de atuação”, diz.

