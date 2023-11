Fuzuê: Saiba como Luna descobre que é irmã de Preciosa

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Luna recebe notícia bombástica sobre a sua vida pessoal

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, da Globo, Luna (Giovana Cordeiro) vai descobrir que é irmã de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) e a notícia será dada de forma bombástica. A revelação acontecerá na próxima semana. Saiba como será:

Nas cenas, Maria Navalha (Olivia Araujo) começa a passar mal e acha que vai morrer. Com isso, ela decide que não quer mais guardar um grande segredo e tem uma conversa séria com a filha, Luna.

Navalha conta para Luna que ela é irmã biológica de Preciosa, já que as duas são filhas do mesmo pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco). Ela diz que conheceu o empresário em Paraty e eles viveram uma noite de amor, mas ela decidiu manter a filha em sigilo.

Luna fica em choque com a notícia, já que é irmã de sua grande rival na trama. Porém, ela decide contar para Preciosa sobre o parentesco entre elas.

Confira o resumo da novela Fuzuê para o período de 8 a 11 de novembro:

Capítulo 75 - Quarta-feira, 8 de novembro

Preciosa fica presa no buraco e pede ajuda a Luna. Miguel se incomoda com os comentários de Francisco. Conceição conta para Rui sobre Olívia. Luna e Preciosa caem num buraco. Miguel tenta falar com Luna. Fiel não consegue encontrar Preciosa e liga para Heitor. Preciosa perde as chaves de lua e sol. Bianca sugere que Vitor fale com Francisco sobre sua desconfiança com Rui. Francisco conversa com Olívia. Rui e Miguel brigam. Bebel consegue se comunicar com Nero. Luna tira a caderneta da Dama de Ouro de Preciosa. Barreto sugere que Cecília denuncie Pascoal. Um antigo amigo procura Pascoal na cadeia. Luna enfrenta Preciosa.

Capítulo 76 - Quinta-feira, 9 de novembro

Preciosa e Luna discutem. Pascoal oferece propina para o chefe de polícia. Nero tem uma ideia para salvar Bebel. Olívia se recusa a falar sobre Rui com Miguel. Domingos sugere que Bartô, Caíto e Soraya ajudem a divulgar o Beco do Gambá na festa de Gláucia. Preciosa e Luna brigam pela caderneta da Dama de Ouro. Francisco vê Soraya e Merreca juntos. Luna e Preciosa encontram uma saída do túnel. Luna mostra a caderneta da Dama de Ouro para Maria Navalha. Cecília decide denunciar Pascoal. Domingos alerta Jefinho sobre Tonico. Heitor faz cobranças a Preciosa. Olívia vai para a casa de Nero. Maria Navalha decide ir à Fuzuê.

Capítulo 77 - Sexta-feira, 10 de novembro

Miguel avisa a Conceição que Olívia pode estar envolvida no roubo das chaves de lua e sol. Heitor tira satisfação com Preciosa sobre Pascoal. Barreto é afastado do caso de Pascoal. Bebel pensa em Preciosa. Domingos tenta convencer Jefinho a não pressionar Luna. Miguel tira satisfações com Preciosa pela invasão à Fuzuê. Pascoal tenta intimidar Cecília. Luna e Jefinho são abordados por fãs. Miguel e Preciosa se enfrentam. Nero procura por Bebel na clínica. Pascoal procura Merreca. Miguel exige conversar com Maria Navalha. Preciosa faz ameaças contra Luna.

Capítulo 78 - Sábado, 11 de novembro

Preciosa afirma a Heitor que não deixará ninguém pegar o seu tesouro. Miguel tenta convencer Maria Navalha a confiar nele. Nero conversa com Bebel. Pascoal manda Merreca cobrar dinheiro dos moradores e comerciantes. Domingos enfrenta Gláucia. Luna sai com Jefinho, e Miguel fica incomodado. Soraya provoca Francisco. Preciosa e Heitor chegam à saída do túnel que leva à Fuzuê. Miguel, Cláudio e Maria Navalha entram no túnel pela Fuzuê. Nero se esconde no quarto de Bebel. Tonico oferece um contrato para Luna e Jefinho assinarem. Otávio Augusto pede ajuda a Rejane. Luna e Jefinho iniciam a gravação no estúdio. Miguel declara seu amor por Luna para Maria Navalha. Pascoal surpreende Preciosa e Heitor próximo à saída do túnel.