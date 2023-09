Fuzuê: resumo da novela de 4 a 9 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Fuzuê, Preciosa fala para Olívia que sabe como separar Miguel e Luna

Capítulo 19 - Segunda-feira, 4 de setembro

Fiel não consegue desligar o sistema das câmeras de segurança. Rejane enfrenta Luna. Nero conversa com Olívia sobre Miguel. Lampião decide contar para Luna coisas sobre Maria Navalha. Cláudio revela para Miguel o que descobriu sobre o tesouro da Dama de Ouro. Preciosa se insinua para Miguel. Rejane mente para Luna sobre seu relacionamento com Maria Navalha. Cláudio questiona Preciosa sobre a busca ao tesouro de César. Bebel encontra desenhos de uma mulher feitos por César. Fiel consegue invadir o sistema de segurança da Fuzuê. Rui propõe sociedade a Francisco e sugere que ele retome o concurso de Rainha da Fuzuê. Luna compartilha com Miguel suas descobertas. Fiel fotografa o incêndio na Fuzuê. Bebel descobre que a mulher que estava nos desenhos de César é a mãe de Luna.

Capítulo 20 - Terça-feira, 5 de setembro

Bebel se perturba ao saber que o pai de Luna pode ser de Paraty. O incêndio na Fuzuê é misteriosamente apagado, e todos ficam intrigados. Bebel suspeita que Luna seja filha de César. Preciosa se une a Olívia. Caíto se incomoda com os comentários de Rejane sobre o seu show. Miguel pede para Otávio Augusto não aceitar as ideias de Rui. Luna invade hospital em que Cata Ouro estava, é presa e Miguel a ajuda. Pascoal tem uma ideia para atrair Merreca. Miguel repreende Luna por omitir informações de Barreto. Luna vê Cata Ouro na rua e o persegue. Nero chama um chaveiro para tentar abrir a caixa que Miguel encontrou. Olívia suborna um mensageiro do hotel em que Miguel está hospedado. Bebel questiona Heitor sobre o desenho de Maria Navalha. Preciosa procura Luna no Beco do Gambá.

Capítulo 21 - Quarta-feira, 6 de setembro

Preciosa tenta se entender com Luna. Bebel questiona Heitor sobre os documentos da outra filha de César. Cláudio aconselha Miguel. Merreca sequestra, Preciosa e Luna. O mensageiro do hotel observa Miguel e Cláudio e alerta Olívia. Soraya estranha o sumiço de Luna. Miguel afirma a Cláudio que encontrará Cata Ouro. Luna tenta proteger Preciosa de Merreca. Miguel e Cláudio saem do hotel fantasiados. Rui descobre que Olívia está espionando Miguel e a chantageia. Jefinho estranha ao não encontrar Luna em casa. Pascoal avisa a Heitor e Bebel sobre o sequestro de Preciosa. Luna questiona Preciosa a respeito de César.

Capítulo 22 - Quinta-feira, 7 de setembro

Luna fala com Preciosa sobre a chave de lua. Pascoal avisa a Heitor que eles estão sendo seguidos, e o deputado se desespera. Miguel mostra para Cláudio o desenho que Cata Ouro fez das chaves de sol e de lua. Preciosa diz a Luna que a chave de lua pertence a sua família. Francisco questiona Olívia sobre sua sociedade com Rui. Jefinho encontra Miguel e Cláudio fantasiados. Preciosa agradece Luna pela ajuda. Soraya, Edgar, Bartô e Lampião reagem apavorados com o show de Rejane. Miguel descobre que Merreca está com Luna e Preciosa e salva as duas. Pascoal negocia com Merreca. Jefinho, Cláudio, Miguel, Luna e Preciosa fogem do comparsa de Merreca. Luna vê Cata Ouro na rua e pede para Jefinho parar o carro.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 8 de setembro

Miguel convence Luna a procurar Cata Ouro depois. Merreca culpa Luna pelo fracasso de seu plano. Preciosa se emociona ao ver Bernardo e Bebel. Jefinho decide ficar no quarto de Miguel, por causa de Luna. Luna vasculha o material de Cláudio e questiona Miguel. Olívia fica confusa com as informações do mensageiro sobre Miguel. Domingos enfrenta Merreca. Miguel tranca Jefinho sem roupa do lado de fora do quarto. Merreca invade a casa de Luna. Cláudio aconselha Miguel a não desistir de Luna. Preciosa se incomoda com a presença de Alícia. Heitor vê Cecília na rua e a mostra para Pascoal. Domingos alerta Luna sobre Merreca. Barreto prende Merreca na casa de Luna. Luna segue a cadela de Cata Ouro até um alçapão na rua, que leva para um túnel subterrâneo.

Capítulo 24 - Sábado, 9 de setembro

Luna decide entrar no túnel subterrâneo. Miguel conta sobre o sequestro para Nero. Barreto interroga Merreca. Pascoal encontra Cecília. Preciosa fala para Olívia que sabe como separar Miguel e Luna. Luna se revolta ao ver o estrago que Merreca fez em sua casa. Domingos e Gláucia se enfrentam pela presidência da Associação de Moradores. Vitor desconfia de Rui, e comenta com Kirida. Pascoal diz a Heitor que orientou Merreca a fazer uma falsa acusação contra Nero. Cecília se enfurece com a lembrança de Pascoal. Luna encontra Cata Ouro. Nero repreende Miguel e Francisco por brigarem. Preciosa manipula Alícia. Cláudio revela a Miguel que as chaves de sol e de lua pertencem ao tesouro da Dama de Ouro. Luna promete entregar a caixa que Miguel encontrou para Cata Ouro, em troca de informações sobre sua mãe. Pascoal encontra Luna.