Filho de Tony Tornado revela inspiração no pai para personagem no SBT: 'Experiência'

Lincoln Tornado é o intérprete de Enzo em A Infância de Romeu e Julieta; o ator é filho de Tony Tornado e declarou que se inspirou o pai em entrevista a CARAS Brasil

Lincoln Tornado está no elenco de A Infância de Romeu e Julieta. A nova novela do SBT estreou na última segunda-feira, 8, e é a primeira co-produção entre a emissora e o Prime Video. O ator é filho de Tony Tornado (92) e interpreta Enzo no folhetim de Íris Abravanel. Ele revela que se inspira no pai para fazer seu personagem. "Experiência", declarou em entrevista a CARAS Brasil.

Enzo é um homem formado em contabilidade, mas que que seu sonho é trabalhar com Educação Física. Ele é casado com Amanda (Thamiris Mandú) e pai de Nath (Arlyane Carvalho) e Téo (Miguel Schmid). No início da trama, está desempregado, mas a questão do trabalho fará com que ele passe por diversas situações. "Tenho certeza absoluta que será um grande sucesso por ter um elenco incrível, uma direção sensível e uma história muito bem escrita. A fórmula perfeita para marcar na teledramaturgia do Brasil", afirmou ele.

O ator também contou que o elenco e a equipe assistiram a exibição do primeiro capítulo no SBT e depois fizeram uma confraternização da estreia. Ele falou que o público pode esperar muito amor, companheirismo e identificação com a família Pinheiro. "Essa família passará por situações que muitas famílias se verão nela".

De acordo com ele, Enzo é um grande pai e ótimo profissional. "Um cara que mesmo diante das adversidades da vida tem um sorriso no rosto e carinho para entregar a todos que o procuram", disparou o artista. "Ele é o pai que muitos gostariam de ter. Brincalhão, responsável, educado, realmente um exemplo de homem", concluiu sobre seu personagem na novela do SBT.

Além do mais, Lincoln também declarou que se inspirou em seu próprio pai, Tony Tornado, para fazer o papel. "Ele sempre foi e sempre será minha grande inspiração. Mesmo com a atenção exigida pela profissão e os percalços que a vida nos faz confrontar, ele é um pai incrível e me ensina todos os dias como se deve viver. Sempre um sorriso e fé que tudo dará certo".