Fernando Pavão abre o jogo sobre troca da Record pela Globo: 'Já estava querendo'

Fernando Pavão vai viver personagem de destaque em Família É Tudo, próxima novela das 7.

Fernando Pavão (53) está prestes a fazer a sua reestreia na Globo após 17 anos na Record. O ator conquistou papel de destaque em Família É Tudo, próxima novela das 7 que vai substituir Fuzuêno horário nobre da líder de audiência. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa. Em entrevista, o galã revela por que trocou de emissora e conta detalhes do seu personagem.

"Foram anos excelentes na Record, eu consegui exercitar muita coisa. A emissora me deu um espaço muito bacana e eu acho que é um movimento, é a vida, as relações acabam de maneira saudável, foi tudo natural, foi no momento que tinha que ser. Eu já estava querendo experimentar outras coisas, as zona de conforto ela não ajuda a gente. A oportunidade de voltar à Globo chegou e veio no momento certo", comenta.

Pavão voltou à Globo após um convite inesperado. Sem revelar de quem partiu a oportunidade, ele comemora ter sido chamado para atuar em uma novela de Daniel Ortiz (51), autor de sucessos como Salve-se Quem Puder e Alto Astral.

"Foi um convite, fiquei muito feliz por ter essa volta numa novela do Daniel, um autor que já conhecia e tem vários sucessos no horário e um texto muito [maravilhoso]. Eu fiquei muito feliz que essa volta é em uma novela dele", comemora.

O ator abre o jogo e revela o que pensa do novo modelo de contrato adotado pelas emissoras do Brasil. Atualmente, Globo, Record e SBT apostam em contrato por obra, o que faz com que atores só recebam quando estão no ar.

"Acho que é um movimento que a gente tem que se acostumar, vejo isso como uma maneira muito positiva. Esse gênero [novela] sempre mexe com todo mundo, não existe uma zona de conforto, você tem que ser sempre ativo, trabalhar e se reciclar. Isso é muito bom pra nós atores e as emissoras também", comenta.

Em Família É Tudo, Fernando Pavão será um homem ambicioso disposto a ferir o coração de Vênus (Nathália Dill) para roubar a herança da amada. "É uma delícia [fazer] esse personagem porque ele é dois em um. Eu tenho chances de fazer dois personagens, já que com a Vênus ele é um doce, um gentleman, ganha a confiança dela, é um cara amado, mas isso tudo é por interesse. Ele tem uma vida dupla, uma amante com quem ele arquiteta tudo. Isso é tudo premeditado", adianta.

"O Mathias já entra na vida da Vênus com essa intenção, ele já entra arquitetando tudo isso pra ganhar a confiança dela porque ele sabe que ela é uma herdeira, uma mulher rica e que a qualquer momento ele vai poder usufruir disso. Mas ele quer mais, ele quer tirar tudo dela e viver a vida dele", explica.

Para o primeiro personagem na Globo após quase duas décadas, o ator revela que tem buscado referências em produções internacionais. "Algumas coisas do universo da ambição, de Succession e Suits. São pequenas coisas que vou procurando trazer para aprofundar um pouquinho, muito mais referências internas pra gente", conclui.