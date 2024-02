Daniel Rangel encara personagem misterioso em nova novela: 'Desafio'

Ator de Família É Tudo, Daniel Rangel entrega fala de personagem e revela revela inspiração para o novo trabalho na TV

Após viver um advogado apaixonado em Amor Perfeito, Daniel Rangel (28) será um jovem virgem em Família É Tudo. A próxima novela das 7, substituta de Fuzuê, tem estreia prevista para março. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa. Em entrevista, o ator compara personagens e revela como tem sido o novo desafio na TV.

“O Guto é um presente. Quero agradecer ao Dani [Daniel Ortiz, autor da novela] porque eu acabei de interpretar o Júlio em que a essência do personagem, um dos meus focos do início ao fim da novela era a oratória. [Tinha] muita cena de tribunal, advogado e época, já o Guto é o oposto disso. Ele não consegue nem se expressar direito, ele não consegue falar, ele gagueja quando fica nervoso então é muito bom como ator ter esse privilégio fazer um personagem diferente em tão pouco tempo", conta.

O ator adianta que seu personagem vai passar um ar de mistério para o público. No entanto, com o desenrolar da trama detalhes da vida pessoal do funcionário da gravadora Mancini Music, um dos cenários da novela, serão revelados.

"Desde que eu li a sinopse e vi um pouco do Guto fiquei apaixonado porque é o tipo de personagem que eu acho que vai se revelando. Aos poucos o público vai entendendo o motivo de ele ser tão tímido e depois descobre que ele é virgem então ele vai soltando aos pouquinhos pro público de quem ele é".

Daniel Rangel vai contracenar com Daphne Bozaski (31). Sem entregar tantos spoilers, o intérprete conta que o trabalhador poderá viver uma paixão ao longo da trama. A presença do personagem também vai ser intensificada com o passar dos capítulos.

"Ele vai crescendo a partir das relações que são construídas quando entra a Lupita [Daphne Bozaski] no escritório em que ele trabalha, muda a vida dele porque não tinha ninguém pra fazer dupla com ele, era um universo que ele não se encaixa tanto, mas ele quer se encaixar. Ele é um cara mais intelectual e aí a partir do momento que ele ver a Lupita o mundo dele vira de cabeça para baixo e ele luta contra essa timidez, contra essa gagueira nervosa", revela.

Apesar da fala ser uma característica marcante do papel de Rangel, ele explica: "Não é um personagem gago, mas quando ele fica nervoso vai gaguejar. Estou muito feliz de poder interpretar esse personagem que eu tô gostando tanto. Eu nunca fiz um personagem no núcleo cômico das novelas então pra mim é um super desafio de [trabalhar] com essa galera que eu já era muito fã. São gênios que eu já admirava muito e estou amando, estou aprendendo muito", diz ele ao citar Grace Gianoukas (60) e Bozaski.

Para viver Guto, o galã da nova geração tem buscado inspirações em produções internacionais. "É uma novela leve, acho que tem todos os ingredientes pro público se encantar, se identificar. Eu me inspiro muito em The Office pra fazer esse personagem que é uma série que eu amo. Já vi a série inteira e estou revendo porque tem situações na novela de estar no ambiente de trabalho e ter constrangimento, de vergonha alheia de um humilhar o outro, mas sempre com o tom de comédia. É uma novela que eu acho que vai pegar", acredita.

Daniel Rangel finaliza ao destacar o grau de dificuldade para o novo trabalho, diferente de personagens considerados como sérios e comportados em produções como Amor Perfeito e Salve-se Quem Puder. "Estamos feliz e animados. É cansativo porque estou fazendo uma coisa mais cômica, sinto que é mais esforço. A parte mais gostosa é ter parceiros de cenas legais e estou muito feliz com os meus".