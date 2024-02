Daphne Bozaski aprende outra língua para personagem em nova novela: 'Coisa muito louca'

Atriz Daphne Bozaski revela como tem feito para criar personagem de Família É Tudo, nova novela das 7 que vai substituir Fuzuê

Daphne Bozaski (31) está prestes a viver um importante desafio na carreira. Escalada para Família É Tudo, próxima novela das 7, a atriz dará vida uma personagem estrangeira que se muda para o Brasil para trabalhar na gravadora Mancini Music. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa. Em entrevista, a intérprete conta detalhes do papel e revela como tem sido aprender espanhol para o novo trabalho.

"É um desafio muito grande fazer uma personagem que entende de moda, nacionalidade como eu nunca tinha feito. É muito divertido como você pode criar uma maneira de falar, outra maneira de andar, além de como você pode criar outros gestos. Eu gosto de compor [personagens]. Isso tem muito da Benê [de Malhação - Viva a Diferença] de desvendar coisas sutis", conta.

Bozaski revela que tem trocado ideias com Daniel Ortiz (51), autor da substituta de Fuzuê, para compor a sua personagem. A atriz relembra Benê, uma garota autista de Malhação - Viva a Diferença (2017), e faz breve comparação.

+ Elogiada por autor, Rafa Kalimann revela como foi recebida por atores da Globo

"A Lupita tem muito do texto do Daniel. Ele já trouxe muito do texto quando a gente já conversou, me falou que tem alguns caminhos que ele queria pra ela. Eu acho que no texto já traz muito pra onde que ela vai", diz sem revelar o que foi pedido para o novo trabalho.

A intérprete de Lupita em Família É Tudo adianta que o público vai se divertir com sua personagem. Para compor a guatemalteca a atriz tem estudado espanhol para entregar naturalidade na conversação.

"Esse portunhol é um barato porque fazer uma personagem que fala em espanhol, mas na verdade está aprendendo português é totalmente diferente do que eu estou fazendo. Eu falo português e estou aprendendo espanhol. É uma coisa muito louca, mas tem sido divertido", garante ela, que também tem se inspirado em recomendações dos preparadores para entregar o tom que o papel pede.

Família É Tudo tem previsão de estreia para o dia 4 de março. A novela conta em seu elenco com Arlete Sales (85), Juliana Paiva (30), Nathalia Dill (37) e Rafa Kalimann (30). A direção é de Fred Mayrink (48).