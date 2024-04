Fãs de Elas por Elas se encantam e atriz dispara em buscas; saiba quem

Em sua última semana de exibição, Elas por Elas dispara em buscas no Google e fãs colocam atriz em primeiro lugar nas pesquisas

Elas por Elas chega à sua reta final nesta semana e já tem deixado o gosto da saudade para os fãs da trama, que ganhou o remake este ano. Com a exibição dos últimos capítulos, parte do elenco tem se destacado em relação às buscas na web e, na última semana, uma atriz ganhou o encanto do público.

Esther Góes (78) disparou o número de buscas e passou a liderar os termos mais pesquisados em relação à novela, de acordo com informações do Google Trends. A veterana fez uma participação especial em Elas por Elas e ganhou os fãs da trama.

Na participação, ela interpretou a personagem Adelaide, a avó de Giovanni (Filipe Bragança). A senhora é descoberta por Cris (Valentina Herszage) em uma casa de repouso para idosos e protagoniza um reencontro emocionante com o neto, exibindo lembranças da mãe biológica do rapaz.

Logo os internautas colocaram o nome da artista entre os termos mais pesquisados, bem como sua idade e trajetória. A veterana foi uma das protagonistas da primeira versão, exibida originalmente em 1982. Na trama original, ela deu vida a Adriana, hoje vivida por Thalita Carauta (41). Das sete protagonistas da novela dos anos 1980, apenas ela e Joana Fomm (84) continuam vivas.

Esther se formou pela Escola de Artes Dramáticas da USP, em São Paulo, e fez muito sucesso nos teatros e televisão. Além da Globo, a artista passou por emissoras como SBT, Record, Bandeirantes e as extintas TV Manchete e TV Tupi.

Além de Elas por Elas, a artista esteve em tramas como Amor e Intrigas (2007), Luz do Sol Celina (2007), O Direito de Nascer (2001), Perdidos de Amor (1996), Explode Coração (1995), Felicidade (1991), Um Homem Muito Especial (1980) e A Volta de Beto Rockfeller (1973).

Sua trama mais recente foi Bela A Feia, em que interpretou a personagem Bárbara Gomes Ávila, no ano de 2009. Além disso, ela também trabalhou em minisséries e exibiu sua faceta de apresentadora de programas como TV Mulher, na Globo; Jornal Mulher, da Manchete; e São Paulo à Tarde, na Record.

Para além das buscas na web, a artista recebeu diversos elogios em suas redes sociais após a participação no remake. "Estou muito feliz em poder vê-la atuando novamente em uma novela da Globo. Você é maravilhosa, linda e talentosa. Merece estar sempre nas telinhas. Estava com saudades! Sucesso", escreveu uma.

"Esther, você brilhou em sua participação em Elas por Elas, muito feliz e emocionada de te ver em cena nessa novela. Já assisti Elas por Elas de 82, e você me encantou com sua doce Adriana. Você é grandiosa! Obrigada por compartilhar seu talento com o mundo", declarou outra fã.

"Fiquei feliz de ver que amanha vou assistí-la em Elas por Elas. Lembro de todas da primeira versão. Estou acompanhando também Direito de Amar... dá uma saudade", declarou uma terceira internauta. "Que delícia te ver em Elas por Elas", pontuou ainda outro.

O remake escrito por Alessandro Marson e Thereza Falcão tem previsão para terminar na próxima segunda-feira, 12 de abril. A trama será substituída por No Rancho Fundo, de Mario Teixeira, que irá trazer de volta alguns personagens do sucesso Mar do Sertão, também exibida na faixa das 18h.

O final da trama promete surpreender e trazer desfechos diferentes para algumas das protagonistas, como é o caso da vilã Helena (Isabel Teixeira). No novo enredo, ela será internada em uma clínica psiquiátrica, após sequestrar Ísis (Rayssa Bratillieri) e matar o próprio pai Sérgio (Marcos Caruso).

