Ex-panfleteira, atriz de Amor Perfeito celebra trabalho na Globo: "Parecia irreal"

Em entrevista à CARAS, Malu Dimas falou sobre representatividade de Amor Perfeito e como estar na TV Globo é uma conquista

A atriz Malu Dimas (26), que está no ar na novela Amor Perfeito, não esconde a felicidade com as últimas conquistas em sua carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista confessou que estar em uma produção da TV Globo é a realização de um sonho. "Parecia irreal", disse.

Recém formada em teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais, Malu, que tem interpretado a ambiciosa Adélia, ficou muito surpresa de ter conseguido o papel em seu primeiro teste para a televisão.

"É um lugar que quase ninguém consegue acessar. Para nós atores é sempre muito difícil, são muitos testes, é uma luta. Mas esse foi meu primeiro teste para audiovisual, eu nunca tinha feito e foi sensacional quando eu descobri que eu havia passado. Foi uma alegria muito grande para a minha família. A gente vem de uma origem humilde, então era um lugar que parecia irreal ", revelou.

A mineira elogiou ainda as ações de apoio à diversidade que tem encontrado dentro da TV Globo. Segundo Malu, ela ficou impressionada ao ver profissionais com histórias parecidas com as dela dentro da emissora. "Quando eu vi mulheres que pareciam comigo, pessoas de periferias e não vi as mesmas carinhas dentro da Globo, para mim foi muito importante", disse ela, que completou: " Está sendo uma das melhores fases da minha vida ".

Natural da periferia de Belo Horizonte, a atriz tem valorizado suas conquistas. Depois de trabalhar como panfleteira, professora e até animadora de festa, ela garante que todo o esforço foi necessário para ela chegar onde está.

Leia também: Ator de Amor Perfeito desabafa sobre formação em psicologia: "Necessidade"

"Difícil pensar em uma coisa que eu não fiz ainda, porque eu tinha que me virar muito. Já trabalhei com muita coisa, mas sempre insistindo com o teatro. Precisava sobreviver e me manter, não tenho medo de trabalhar. Acho que me fez ter garra, para correr atrás do que eu quero ", declarou.

AMOR E ÓDIO NAS RUAS

Em Amor Perfeito, Malu Dimas interpreta a jovem Adélia, uma garota que vem de origem pobre, mas tem grandes ambições na vida. Destinada a construir uma história diferente de seus familiares, a personagem acaba realizando pequenas maldades.

" Busquei não julgar a Adélia em nenhum dos atos dela, pelo contrário, tentei compreender ela em tudo. Não passar pano, mas compreender mesmo ", defendeu ela, que continuou refletindo sobre o modo empoderado e à frente do tempo da moça tem diante de situações cotidianas da família: "Acho que ela traz uma nova perspectiva".

Malu Dimas, em Amor Perfeito (Foto: TV Globo)

Nas redes sociais e nas ruas, as ações de Adélia têm dividido opiniões entre o público de casa e atraído algumas críticas. Mas apesar do burburinho, Malu tem adorado acompanhar a repercussão de seu trabalho.

"Outro dia fui visitar a minha avó e todo mundo estava lá falando: 'você é muito ruim, como pode fazer isso?'. Então fica nesse amor e ódio. Também tem gente que mistura o ator com o personagem, mas é sempre muito carinhoso. Tem gente que fala que se identifica por parecer com elas ou com os filhos", revelou a atriz, que se inspirou na série Bridgerton, da Netflix, para criar a personagem.

"O Twitter também é muito engraçado de acompanhar. As pessoas comentam que odeiam e têm ranço da Adélia, então é sinal que eu estou fazendo bem. Estou gostando muito da repercussão e adoro quando sou apontada na rua", disse.