Ator de Amor Perfeito desabafa sobre formação em psicologia: "Necessidade"

Ator de Amor Perfeito revelou ter investido na carreira de ator para buscar estabilidade financeira

Destaque na novela Amor Perfeito, na TV Globo, o ator Diogo Almeida (37) por anos viveu dividido entre a carreira artística e o trabalho como psicólogo. O artista é formado na área e costuma atuar no atendimento de mulheres vítimas de violência e crianças autistas.

Em entrevista concedida à revista CARAS, Diogo falou um pouco como conseguia consciliar as duas carreiras. Segundo o global, ele se jogou na área da psicologia como uma alternativa diante da insegurança financeira do trabalho como ator.

"Comecei na arte, faço teatro desde muito pequeno. Eu me formei em Artes Cênicas. Só depois de um tempo fui cursar Psicologia. Sentia a necessidade de ter um outro segmento que não me tirasse da arte. Eu cheguei até a pensar em Medicina, mas eu teria que me dedicar muito e não conseguiria conciliar com ser ator", contou.

"Eu me identificava muito com a Psicologia e não queria ficar dependendo só da arte. Eu tenho esse sonho que é a profissão que sempre desejei, mas queria me proteger também. Para que não ficasse vulnerável. Quantos atores da minha idade tiveram que parar? Tinham outras obrigações, a vida vai seguindo, vamos tendo responsabilidades", completou.

Depois de anos atuando na área e com uma carreira estável, Diogo se sente orgulhoso de sua escolha: "Uma profissão soma a outra. Comecei a desenvolver trabalhos com crianças neuroatípicas e mulheres vítimas de violência. Eu fico muito feliz de poder fazer alguma diferença".

Apesar de ter conseguido um lugar de destaque na TV Globo, Diogo não pensa em lagar definitivamente carreira de psicólogo. O famoso ainda sonha em montar uma clínica para fazer atendimento voltado para os mais necessitados.

"Desejo seguir evoluindo como ator e ser um canal para que outros atores que não tenham acesso venham comigo. Na Psicologia, desejo ter um local onde possa oferecer atendimento multidisciplinar para as crianças de famílias simples, sem nenhum custo para elas", declarou.