Estreante em novelas, Guilherme Canellas revela primeiro dia de trabalho: "Choque de realidade"

Ator de Família É Tudo, Guilherme Canellas revela detalhes do primeiro trabalho nas novelas. O estreante vai atuar ao lado de Ramille, intérprete de Andrômeda

Guilherme Canellas está vivendo um sonho com a sua primeira oportunidade na TV. O ator nascido criado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, foi escolhido para interpretar um dançarino em Família É Tudo, próxima novela das 7 que estreia dia 4 de março na Globo. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa. Em entrevista, o artista revela que ainda não caiu a ficha com o trabalho.

"Está sendo muito incrível. Eu lembro do primeiro dia que a gente começou a gravar, fiquei bem assustado, não vou negar. Estou trabalhando com o meu irmão de verdade, o Aleh Silva, e é muito louco. A gente vem do mesmo lugar que o Thiago [Martins], cresci vendo todas as novelas e eu lembro de chegar no primeiro dia e ter o choque de realidade", conta.

O estreante nas novelas dizz ter sido bem recebido por todo o elenco. Animado para o início da trama de Daniel Ortiz (51), ele revela detalhes de bastidores. "Estou me divertindo muito, converso sobre a novela e os personagens e as pessoas [que trabalham na trama]. É muito cuidado e delicadeza que a produção e diretores têm com a gente".

Canellas afirma ter realizado um sonho ao ser escolhido para o papel de destaque em Família É Tudo. O ator vai imterpretar um dos dançarinos de Andrômeda (Ramille), que é vocalista da banda Andrômeda e Seus Asteroides e filha de um dos protagonistas da novela.

O ator não esconde o seu lado fã e conta como é trabalhar com nomes como Arlete Salles, Nathália Dill, Thiago Martins, Cris Vianna e Juliana Paiva. Emocionado, ele diz que o caminho para a TV não foi nada fácil.

"Todos esses atores que assisti na televisão a minha vida inteira e eu estou trabalhando com eles. Parece até coisa de fã, mas estou realizando um sonho. Eu venho de um lugar em que é difícil o acesso a cultura. Todos da minha cidade estão torcendo e me perguntam da estreia", conclui.