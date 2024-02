Elenco de Família é Tudo encara desafios ao andar de skate: 'Diferente'

Aisha Moura e Caio Vegatti fazem parte do núcleo de skate em Família é Tudo e falaram sobre a ligação com o esporte em coletiva de imprensa

Prestes a substituir Fuzuê, a trama de Família é Tudopromete encantar os telespectadores com o núcleo do Skate. Para os atores, o contato com o esporte se tornou um desafio, já que alguns precisaram até fazer aulas, e um privilégio ao mesmo tempo.

"Eu nunca tinha andado, até quando eu tinha 14 anos eu arriscava no long board, diferente do Caio [Vegatti] que super manda bem no skate", diz Aisha Moura. Além dela e do ator, Isacque Lopes e Conrado Caputo também integram o núcleo de Família é Tudo .

Na trama, Aisha interpreta Nicole, skatista que namora Max (Caio), seu treinador e maior rival de Plutão (Isacque). No desenrolar da história, as relações vão para além do skate e Nicole se apaixonará por Plutão, que é treinado por Enéas (Conrado) e compete com Max dentro e fora das pistas.

Leia também: Conrado Caputo volta às novelas em Família é Tudo e revela desafios em viver skatista

A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de Família é Tudo, em que Aisha e Caio comentaram um pouco mais sobre sua relação com o skate. Por não ter tanta experiência, a atriz conta que tem tido aulas do esporte, e que apesar de difícil, tem gostado da imersão.

"Para mim, tem sido uma experiência muito diferente de tudo o que eu já vivi como atriz. Estou achando muito difícil, mas é legal aprender esse novo esporte", conta. "Muitas pessoas que são profissionais de skate tem isso da competição, mas também querem se divertir. Isso diz muito da personagem."

Ao contrário de seu par romântico na novela, Caio já havia tido aulas de skate, porém, ficou afastado do esporte por alguns anos. "Eu pratiquei skate quando eu era mais novo, depois fui pro surfe que é parecido, mas machuca menos."

"Eu sou muito ligado a esporte, sou até meio obcecado. Consumo tanto filme quanto esporte na minha vida. Eu estava há oito anos sem andar de skate, foi um reencontro para mim", completa ele, que passou a ter aulas do esporte aos 12 anos, no Rio de Janeiro.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE ISACQUE LOPES, PARTE DO NÚCLEO DO SKATE EM FAMÍLIA É TUDO: