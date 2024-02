Conrado Caputo volta às novelas e revela desafios em viver skatista: 'Pesquisando'

Em coletiva de imprensa, Conrado Caputo explicou a construção de seu personagem em Família é Tudo, próxima novela das 19h

De volta às novelas da Globo, o ator Conrado Caputo (45) não esconde a animação em fazer parte do elenco de Família é Tudo. Apesar da empolgação de integrar a nova novela das 19h, que substituirá Fuzuê em março, ele conta que o personagem chega com novos desafios.

Na trama, Conrado Caputo irá interpretar Enéas , instrutor de skate e treinador de Plutão (Isacque Lopes), um dos irmãos Mancini. Ele afirma que, diferente de sua última novela, Salve-se Quem Puder, em que viveu o instrutor de ginástica artística Isaac, está precisando se aprofundar no tema. "Ando vendo muitos vídeos e pesquisando."

A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa de lançamento da novela, e o artista acrescentou: "Eu não cheguei a treinar, fazer aulas de skate. Diferente de Salve-se Quem Puder, em que eu fazia um instrutor de ginástica artística descobri que poderia ser um atleta, aqui eu estou pesquisando e olhando."

Para além da questão do esporte, o personagem desenvolve uma relação de confiança com seus alunos. Caputo explica que usou experiências de sua vida pessoal, como professor de teatro, para buscar referências nessa esfera.

"Fico pensando em buscar paralelos com a vida. Sou professor de teatro há muitos anos, tenho muitos amigos que ficaram amigos e confidentes e nessas relações eu me espelho da minha relação com os personagens do núcleo. De confiança, escuta, conselho, apoio e discordâncias saudáveis."

Ele ainda celebra a oportunidade de trabalhar pela quarta vez com Daniel Ortiz —ele também integrou o elenco de Haja Coração e Alto Astral. "Mais uma vez tenho a oportunidade de trabalhar com o Daniel, nossa quarta novela juntos. Desenvolver esses personagens tão diferentes uns dos outros."

