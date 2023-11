Elas Por Elas: resumo da novela de 06 a 11 de novembro

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, Helena tem um surto ao receber o comunicado de Jonas

Capítulo 36 - Segunda-feira, 6 de novembro

Renée conta para Vic sobre Wagner. Wanda vê Carol e Ulisses juntos. Taís conta para Lara sobre o encontro com Silas. Helena ameaça Jonas para afasta-lo de Adriana. Tony se reconcilia com Renée e Vic. Edu tenta se entender com Érica. Helena reclama de Adriana para Sérgio. Adriana decide reatar com Jonas. Sérgio avisa a Giovanni que Helena pode atrapalhar seu namoro com Ísis. Roberto se declara para Lara.

Capítulo 37 - Terça-feira, 7 de novembro

Lara não acredita na declaração de Roberto. Helena reclama da ideia de Cris querer usar Taís como modelo da Helàne. Jonas alerta Ísis para não confiar em Sérgio. Edu se aconselha com Yeda. Cris usa Tony para intrigar Giovanni contra Ísis. Mário se entristece ao saber que seus novos casos eram falsos. Carol convence Lígia a deixar que ela fale com Natália. Mário e Evilário conversam. Helena e Ísis discutem. Sérgio se assusta ao ver Míriam em sua casa.

Capítulo 38 - Quarta-feira, 8 de novembro

Helena estranha a reação de Sérgio, que tenta disfarçar. Adriana e Jonas combinam de sair juntos. Míriam faz ameaças a Sérgio. Giovanni descobre que Jonas e Adriana estão juntos. Edu pede para Mário ajudá-lo a reatar com Érica. Jonas revela a Helena sobre seu namoro com Adriana. Carol se preocupa com a ausência de Wanda na universidade. Taís consola Helena. Cris é dissimulada ao falar com Giovanni sobre sua relação com Tony. Mário se encontra com Érica e tenta se declarar para ela.

Capítulo 39 - Quinta-feira, 9 de novembro

Mário se atrapalha e convence Érica a voltar com Edu. Taís conta a Pedro que será embaixadora na Helàne. Ísis discute com Giovanni por ele defender Helena. Cris explica seu próximo plano para Tony. Renée ouve Edu e Tony falando sobre um acordo, e os questiona. Cris se oferece para ajudar Roberto a conquistar sua mãe. Mário encontra a câmera na sala de Lara. Pedro se enfurece com os comentários de Natália. Miriam continua a chantagear Sérgio. Wanda faz uma exigência para Carol e Ulisses.

Capítulo 40 - Sexta-feira, 10 de novembro

Carol e Ulisses tentam conversar com Wanda. Sérgio se desespera com as exigências de Míriam, e aciona Fagundes. Natália se emociona com a visita das amigas. Mário encontra um compartimento secreto no closet de Átila. Taís estranha quando Carol faz insinuações sobre Pedro. Giovanni afirma a Ísis que não deixará o romance de seu pai e da mãe da menina atrapalhar a vida dos dois. Jonas avisa a Helena que entrará com o pedido de divórcio.

Capítulo 41 - Sábado, 11 de novembro

Helena tem um surto ao receber o comunicado de Jonas. Roberto aparece com seu novo visual, e Lara fica admirada. Jonas tem uma conversa séria com Giovanni. Helena garante a Sérgio que não se divorciará de Jonas. Míriam sugere que Helena atrase o processo de divórcio. Aramis estranha a hostilidade entre Edu e Tony. Carol descobre que Wanda mentiu sobre o estatuto da universidade. Helena pede para Roberto ser seu advogado no processo de divórcio.