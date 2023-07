Homem de atitude! Reunião com elenco de 'Terra e Paixão' tem queixa de Tony Ramos

Reunião com elenco de 'Terra e Paixão' tem queixa de Tony Ramos; veja o que rolou nos bastidores

Parte do elenco da novela Terra e Paixão se reuniu em uma reunião a portas fechadas com o diretor da novela, Luiz Henrique Rios. Nas últimas semanas, a trama passou por alterações e teve o desfecho de alguns personagens antecipado.

A partir de agora, o autor Walcyr Carrasco também conta com a ajuda de Thelma Guedes para escrever a novela. Ela reforça o time principal após um pedido do próprio novelista. Agora, a emissora quis ouvir os atores sobre a situação.

Segundo relatos publicados pela colunista Mariana Morais, do 'Em Off', três atores pediram a palavra. Glória Pires se declarou feliz com o novela, fez elogios ao trabalho dos atores e fez um agradecimento público. Depois, Agatha Moreira também agradeceu, mas questionou os colegas sobre algo que poderia melhorar em seu trabalho. Ela pediu para receber críticas construtivas.

O único a reclamar foi o veterano Tony Ramos. O protagonista da novela revelou que está insatisfeito com a quantidade de cenas que grava todos os dias. Aos 74 anos, ele insinuou que está gravando muito mais que seus colegas. A reclamação deve ser levada à direção.

Vale lembrar que Terra e Paixão estreou após muita expectativa da direção da Globo, sobretudo porque as duas novelas anteriores de Walcyr Carrasco foram grandes sucessos: O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço.

Masterclass de atuação por Tony Ramos e Gloria Pires.#TerraEPaixãopic.twitter.com/XE0vdhAb5O — Luis Seufitelli (@luisfseufitelli) July 8, 2023

Parceria na novela das 9

Nesta semana na novela “Terra e Paixão”, os espectadores se surpreenderam com o casal formado por Berenice, interpretada por Thati Lopes, e Antônio LaSelva, vivido por Tony Ramos. Em entrevista, a atriz comentou sobre como tem sido gravar essas cenas românticas com o ator veterano de novelas.

“Pirei! Não sabia de nada [que ia atuar com Tony]. Descobri lendo os capítulos. Sou noveleira e fã do Tony. Imagina isso! Sempre fico nervosa”, confessou a artista ao site Gshow sobre atuar ao lado de Tony.