Diogo Caruso, o Gui de Cara e Coragem, fala sobre a parceria com os atores na novela

O ator mirim Diogo Caruso atua em 'Cara e coragem' como Gui e contou sobre os bastidores da novela

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 13h38

Conhecido como Gui da novela das 19h 'Cara e coragem', Diogo Caruso (13) é ator e modelo. Estudante de interpretação de cinema, TV e teatro, o jovem iniciou sua carreira fazendo aulas de teatro no Tablado, curso 'Atores in cenas' de TV e Cinema com Andrea Avancini (56). Logo após seu primeiro trabalho na TV Record em 2017, quando interpretou Labash Marduk em 'O Rico e Lázaro', ele participou também em 2020 de 'Malhação Toda Forma de Amar' como Rafinha, e como Jerônimo Guerreiro em 'Verão 90'.

Diogo Caruso conta como é trabalhar na 'Cara e Coragem'

Diogo contou um pouco sobre sua experiência na atual novela das 19h: “Fazer parte do elenco da novela 'Cara e Coragem' está sendo muito gratificante. Esse projeto ficará marcado na minha vida de uma maneira única. Estou adorando fazer o meu personagem “Gui”, que é um pré-adolescente que passa por complicações por causa da separação dos pais: "Pat" e "Alfredo" – Paolla Oliveira (40) e Carmo Dalla Vecchia (51). O Gui já se acostumou com o namoro da mãe com o amigo da família, MarceloSerrado (55) no papel de “Moa”. Mas, outros conflitos estão por vir e isso é muito legal porque me dá a oportunidade de mostrar mais o meu trabalho."

O jovem contou também sobre sua relação com Paolla e Carmo: "A Paolla Oliveira é uma pessoa incrível! Aprendo diariamente com ela, que é uma verdadeira mãezona fora da novela. Inclusive ela me levou a uma ONG para adotar uma gatinha que transformou a minha vida. O Carmo Dalla Vecchia, que, como todos sabem, é um paizão na vida real, também nos trata como filhos fora da telinha. Brinca, dá várias dicas, enfim, trocamos altas ideias."

Ele contou também sobre seus outros colegas de trabalho e a grande família construída nos bastidores da novela: " A Mariana Santos, que trabalhou comigo em Malhação, é muito divertida e carinhosa. A Stela, que faz a minha avó na trama, é demais! Estar nos bastidores com o Rodrigo Fagundes, o Kaysar, é diversão garantida! O André Franbach já dividiu um papel comigo em outra novela, a Jennifer Nascimento trabalhou comigo em 'Verão 90', o Diretor Adriano Mello já me dirigiu antes e eu o admiro demais. Cara, só gente incrível. Difícil citar todos. Toda a direção, produção, me fazem sentir numa grande família.