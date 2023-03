De Vagabanda a Rebelde: relembre bandas fictícias que marcaram as novelas

As bandas fictícias icônicas deram destaque para as músicas nas novelas

As novelas sempre foram marcadas por suas trilhas sonoras icônicas, mas quando contavam com uma dulpa ou banda original, a música sempre ganhava mais destaque. Seja pela Vagabanda, de Malhação, grupo rockeiro teen da novela, seja pelas bandas que até saíram da ficção para o mundo real, como Rebelde, as novelas ganharam o público com ídolos musicais fictícios.

O sucesso, tão grande como de uma banda real, não veio só das vozes dos atores e das músicas chicletes. Os artistas ganharam o público e uma leva de fãs com seu carisma e enredo da trama. Com isso, separamos algumas bandas e duplas musicais fictícias que marcaram as novelas:

VAGABANDA

A décima primeira temporada da novela Malhação não foi marcada só pela estreia de jovens estrelas. Com uma banda mais do que icônica, a edição contou Marjorie Estiano (40), Guilherme Berenguer (42) e João Velho (39) para dar vida aos rockeiros Natasha, Gustavo e Catraca, integrantes da Vagabanda.

FAÍSCA E ESPOLETA

A famosa dupla sertaneja de Claudia Raia (56) e Patrícia Pillar (59), que interpretaram, respectivamente, Donatela e Flora na novela A Favorita, marcaram a televisão brasileira com a icônica música Beijinho Doce. Sem revelar o mistério de quem era a mocinha e a vilã até os últimos capítulos, a novela prendeu diversos espectadores nas telinhas durante o horário nobre de 2008.

Faísca e Espoleta, dupla sertaneja fictícia de A Favorita, marcou novela com música chiclete - Reprodução/Globo

AS EMPREGUETES

Conquistando o coração do Brasil, a novela Cheias de Charme não ganhou fama apenas pelo carisma de suas três protagonistas. Cida, Penha e Rosário, interpretadas por Isabelle Drummond (28), Taís Araújo (44) e Leandra Leal (40), respectivamente, deram origem ao trio musical Empreguetes. Com hits como Vida de Empreguete, elas ganharam inúmeros fãs com suas performances na televisão.

Empreguetes marcaram a era de músicas nas novelas - Reprodução/Globo

REBELDE