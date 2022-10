No ar em 'A Favorita', Claudia Raia reencontra Cauã Reymond: ''Meu filho''

Grávida do terceiro filho, atriz Claudia Raia reencontra o ator Cauã Reymond em dia de trabalho e se declara

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 10h44 - Atualizado às 11h16

A atriz Claudia Raia (55) e o ator Cauã Reymond (42) surgiram juntos em dia de trabalho na segunda-feira, 03, e compartilharam registro do reencontro!

Os artistas, que viveram mãe e filho na novela A Favorita, exibida originalmente em 2008 e que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, se encontraram nos bastidores de gravação de programa do canal GNT.

Nos Stories de seu Instagram, o galã, marido de Mariana Goldfarb (32) publicou vídeo do momento, em que aparece brincando ao lado da artista, que está grávida de seu terceiro filho.

"Invadi as redes sociais dele, invadi a vida dele, porque ele é meu 'filho' e eu faço o que eu quero. E ele está aqui comigo, fazendo uma entrevista. Amor da minha vida! Te amo, tá?", disse Claudia.

Cauã está em cartaz nos cinemas com o filme A Viagem de Pedro, em comemoração aos 200 anos de Independência do Brasil.

Recentemente, Claudia Raia posou com o marido, Jarbas Homem de Mello, exibindo a barriguinha em clique no elevador com vestido verde. Vale lembrar que Claudia já é mãe de Sophia e Enzo, frutos do relacionamento com Edson Celulari.

Confira o reencontro de Cauã Reymond e Claudia Raia:

Globo decide que Cauã Reymond será vilão em novela

A próxima novela de Walcyr Carrasco (70), Terra Vermelha, já teve seu vilão decidido pela Rede Globo! Cauã Reymond será o antagonista da produção do horário nobre da emissora. A decisão da emissora foi que o ator atuou muito bem na novela Um Lugar ao Sol, quando viveu os gêmeos Christian e Renato. Mesmo não tendo ido bem com a audiência e na repercussão, o trabalho de Cauã foi elogiado pela direção de dramaturgia global. Vai ser a primeira vez que Cauã participa de uma produção de Walcyr Carrasco, sendo até convidado para atuar em O Outro Lado do Paraíso, mas não acertou para se dedicar ao cinema.

