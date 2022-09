Globo decide que Cauã Reymond será vilão em nova novela

Vilão!

O ator Cauã Reymond viverá vilão na novela Terra Vermelha, próxima novela de Walcyr Carrasco

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 15h26

A próxima novela de Walcyr Carrasco (70), Terra Vermelha, já teve seu vilão decidido pela Rede Globo! O galã Cauã Reymond (42) será o antagonista da produção do horário nobre da emissora.

A decisão da emissora foi que o ator atuou muito bem na novela Um Lugar ao Sol, quando viveu os gêmeos Christian e Renato. Mesmo não tendo ido bem com a audiência e na repercussão, o trabalho de Cauã foi elogiado pela direção de dramaturgia global.

Vai ser a primeira vez que Cauã Reymond participa de uma produção de Walcyr Carrasco, sendo até convidado para atuar em O Outro Lado do Paraíso, mas não acertou para se dedicar ao cinema.

Cauã teria indicado para a direção global que queria fazer personagens diferentes, após inúmeros heróis e mocinhos. Ele ostenta um contrato exclusivo com a Rede Globo até 2024, tendo agora seu pedido atendido, indo fazer o papel de um homem ambíguo e perigoso na nova novela.

Terra Vermelha, que será dirigida por Luiz Henrique Rios, tem o início da sua produção marcada para outubro, com estreia prevista para 10 de abril, no lugar da nova novela Travessia, estrelada por Jade Picon.

Cauã Reymond entrega motivo para ter desistido da carreira internacional

Decidido a desistir de sua carreira internacional, Cauã Reymond disse que deixou de ser uma meta após o nascimento de sua filha, Sofia, com Grazi Massafera.

“Minha aparência me rendeu personagens memoráveis, mas também limitou meus desafios. Descobri que sendo produtor ou diretor, posso mergulhar em personas ainda mais complexas, e ir além da imagem que o público construiu e espera de mim”, contou em entrevista para a revista 29 Horas.

“Me lançar no mercado internacional já foi uma ambição, mas há 10 anos deixou de ser meu objetivo de vida. Quando Sofia, minha filha, nasceu, eu percebi que o mundo era pequeno e o tempo, curto demais”, concluiu. Ele ainda revelou que o Brasil sempre estará no coração dele, mesmo que vá para algum país do exterior para trabalhar. “Entre ser visto por milhões e ser lembrado por ela, escolho a segunda opção. É esse legado que me fará sentir herói, um dia”, disse.