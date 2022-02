Davi recebe ameaça na cadeia em 'Além da Ilusão'

Mágico Davi recebe ameaça na cadeia da novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 12h06

Preso injustamente na novela de época Além da Ilusão, o mocinho da obra fará de tudo para provar a sua inocência.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, Davi (Rafael Vitti) será chantageado por Gaspar (Hugo Resende) bem quando ele decidir fugir da penitenciária.

Depois de descobrir sobre o plano do mágico do folhetim da TV Globo, o criminoso exigirá deixar a prisão junto com ele na história.

Ameaça grave

O bandido ainda ameaçará dedurar o artista de rua para os policiais na novela das seis, caso Davi não concorde em levar o vilão para a liberdade tão sonhada.