Dalton Vigh comemora parceria com Sophia Valverde: 'Um laço que ficou'

Após cinco anos nas novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, Dalton Vigh conta sobre o fim do projeto no SBT: 'Dever cumprido'

O ator Dalton Vigh (58) está com a sensação de dever cumprido ao ver a novela Poliana Moça, do SBT, prestes a chegar ao fim da exibição na TV. Ele interpretou o personagem Otto nas duas fases da história nas novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, projeto que durou cinco anos na emissora de Silvio Santos. Em conversa com a CARAS Digital, ele contou sobre a parceria com a atriz Sophia Valverde (17), que interpretou a protagonista da trama, e também sobre a sensação de ver o trabalho chegando ao fim.

"Eu e a Sophia nos aproximamos bastante nessa segunda fase porque ela já estava uma adolescente, então a gente conversava mais... foi um laço que ficou. Eu considero a Sophia minha parente, minha sobrinha ou qualquer coisa assim. Tenho maior carinho por ela, falo que ela tem que se alimentar melhor... sou chato com ela. (Risos) Enfim, mas é tudo com amor e carinho. Foi um trabalho que me marcou bastante, vai ficar na minha memória para sempre", disse ele.

Então, ele contou sobre o fim de Poliana Moça. "A reta final de Poliana foi um misto de dever cumprido com saudades começando a bater, afinal, foram 5 anos de convívio com o elenco, pessoas da equipe... muita gente entrou, muita gente saiu, novas amizades foram feitas. Então, tivemos contato com bastante gente, tanto da fase anterior quanto da fase nova", afirmou ele.

"Foi um trabalho, como eu disse, que durou 5 anos, então foi um período da minha vida que foi meio que o crescimento dos meninos de bebezinhos até crianças aficionadas por futebol, como estão hoje em dia. E ter visto também as crianças crescendo, evoluindo, não só como artistas, profissionais, mas também como pessoas, como seres em formação, foi muito bacana também!", finalizou.

Novo visual de Sophia Valverde

A atriz Sophia Valverde está com novo visual! A estrela se despediu do cabelo longo e loiro que usou durante as gravações da novela Poliana Moça, do SBT, na qual interpretou a protagonista. Alguns meses depois de se despedir das gravações da trama, ela fez uma mudança radical em sua aparência.

A artista passou a tesoura nos fios e aderiu ao corte chanel na altura dos ombros. Além disso, ela tingiu as madeixas de castanho escuro. “Curti muito a mudança. E estava com saudades do meu cabelo quase na cor natural dele”, disse ela.