Poliana Moça: resumo da novela de 27 a 31 de março

Nos próximos capítulos da novela 'Poliana Moça', João, Pinóquio e Poliana preparam jantar romântico para Luísa e Otto

Capítulo 266, segunda-feira, 27 de março

Os amigos de Benício começam a ficar preocupados com o baixo rendimento do garoto na escola. Os sócios da Onze, antiga empresa de Otto, demitem Sérgio e promovem Joana. Com acesso ao rastreamento de Pinóquio, Otto pergunta ao androide o que ele foi fazer na escola e na Luc4Tech. Jeff impõe a Gleyce um posicionamento sobre o boato do envolvimento com o Cobra; após cobrança do filho, Gleyce decide contar que é informante da polícia. Por chamada de vídeo, Ruth diz a Helô que sua relação com Renato está desgastada e pensa seriamente em terminar. Benício resolve procurar ajuda da mãe depois de ter recaída e passar a noite inteira lendo comentários dos haters. Através do perfil falso chamado “Chayene”, Celeste decide seduzir André por mensagem.

Capítulo 267, terça-feira, 28 de março

Jeff conta o plano de Gleyce para Otto. Sérgio se despede da empresa. Glória incentiva Otto a falar com Luísa sobre sentimentos. Pinóquio alerta ‘Yupechlo’ que não pode sair de casa porque Otto está monitorando seus passos. ‘Yupechlo’ pensa em um esquema para invadir a ‘Luc4Tech’: Pinóquio vai atacar o sistema de segurança da empresa remotamente. Após insistência da Celeste, no perfil falso como Chayene, André acaba respondendo a garota. João se encontra com Poliana e alega que precisa falar algo que guardou por muito tempo. Em conversa com o Luca, Nicholas mostra imagens do LUC2 ao lado do LUC1 (Pinóquio). Poliana disfarça e impede João de se expressar, saindo correndo do local. Dia de visita na prisão e Glória retoma assunto pendente com Roger: ele revela que Celeste é sua filha. Glória pergunta por que escondeu isso de todos, inclusive de Otto, que namorou a Tânia. Luca fica com medo de ser pego pela polícia e compartilha a situação com Celeste. Poliana diz a Kessya que sentiu frio na barriga com João, mas não quer misturar as coisas, por isso, não deixou o amigo finalizar o assunto amoroso. Pinóquio consegue a planta da ‘Luc4Tech’. Eugênia pega no flagra os filhos dialogando com LUC1 (Pinóquio).

Capítulo 268, quarta-feira, 29 de março

Sérgio começa a vida de dono de casa e planeja ideias para o futuro. Luísa decide conversar com Otto sobre a aproximação na festa de casamento de Sérgio e Joana. Poliana sugere que Otto faça um jantar para Luísa. Glória desabafa com Branca sobre a nova neta. Curiosa sobre o possível adultério de Roger, Glória quer saber quantos anos Celeste tem para entender se o filho traiu a esposa na época; Branca pede ajuda de André para descobrir idade da garota. Glória pretende conhecer melhor Celeste. Na tentativa de preparar um jantar para Otto e Luísa, Poliana pede ajuda ao amigo João. Na casa de Poliana, João continua dando indiretas para a amada sobre a relação deles. Nanci esquece de visitar Waldisney na prisão. Celeste questiona Tânia sobre a estratégia caso a polícia se aproxime. Nicholas fala para Luca que vai reprogramar LUC2 para responder somente às pessoas cadastradas no banco de dados e para o androide não sair da ‘Luc4Tech’. Song e Helena se inscrevem para projeto da nova websérie de Luigi e entram em contato com o jovem. Tentando mandar mensagem para Éric, Luigi confunde conversa e envia áudio para Song alegando que a ex-namorada vai vê-lo rodeado de garotas e vai querer voltar. Poliana, Pinóquio e João armam jantar para Luísa e Otto, e espiam tudo em outro cômodo através da câmera de segurança.

Capítulo 269, quinta-feira, 30 de março

Otto e Luísa confabulam sobre eles dois e a situação de aproximação durante o casamento de Joana e Sérgio. Otto aconselha Luísa a não se preocupar com a opinião dos outros. Otto briga com Poliana por esquematizar um jantar surpresa. Na ‘Luc4Tech’, ‘Yupechlo’ assiste gravações autorizadas do ‘Magabelo’ para começar plano investigativo. Davi visita Gleyce e pede desculpa pela ausência no CLL. Glória questiona Otto sobre o motivo dele e Luísa negarem o sentimento, e pede para ele assumir o amor. Pinóquio acompanha de casa tudo o que ocorre na ‘Luc4Tech’. João conversa com Poliana sobre o lançamento do livro e agradece por todos os momentos de ajuda. Pinóquio auxilia ‘Yupechlo’ a entrar na sala restrita que o LUC2 fica armazenado.

Capítulo 270, sexta-feira, 31 de março

Otto entrega flores na casa de Luísa. Glória resolve contar para Otto que Celeste é filha de Roger. ‘Yupecho’ fica em uma sala a sós com LUC2, mas o clone androide dispara um alarme de segurança. Luca e Eugênia encontram Pedro, Chloe e Yuna na área restrita e LUC2 revela que as crianças queriam furtá-lo. ‘Yupecho’ fracassa na missão e sofre consequências. Ruth diz ao sobrinho João que a livraria cancelou o evento de lançamento da obra do pai Pedro Vasconcelos. Tânia manda os capangas entregarem dinheiro para donos de livrarias para não acontecer evento de divulgação do livro. Celeste diz a Tânia que uma hora ou outra vão saber que ela roubou o manuscrito de Pedro Vasconcelos, Tânia afirma que vai fazer de tudo para atrapalhar quem arruinou a vida dela. Pinóquio tem outro plano para capturar a LUC2. Poliana pergunta à Glória se pode fazer o evento do livro na galeria dela e da tia Luísa. Otto fala para Glória não chegar perto da Celeste, mas Glória pede compaixão do filho.