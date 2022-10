Cristiana Oliveira, a Juma de Pantanal dos anos 90, faz bela homenagem para Alanis Guillen

Atriz consagrada faz homenagem para Alanis Guillen, que vive a Juma na regravação de Pantanal

Nesta sexta-feira, 7, vai ao ar o último episódio da regravação de Pantanal, que fez um grande sucesso. Para celebrar a grande performance de Alanis Guillen (24) como Juma, a atriz Cristiana Oliveira (58), que viveu a personagem na novela dos anos 90, fez uma bela homenagem para ela em suas redes sociais.

Em seu Instagram, Cristiana escreveu um textão lindo para Alanis. “Pequena, hoje eu tenho certeza que você vai sentir a mesma coisa que senti quando me despedi da Juma em 1990. Emoção, saudades, gratidão, amor, identificação, respeito… Agora é sua vez. Sabe que desde o início estive com você, e sabia que iria fazer a “sua” Juma do seu jeito, com a sua personalidade, sua identidade, sua sensibilidade e sabedoria”, disse.

“E você a fez. Brilhantemente, no seu ritmo, no seu entendimento e inteligência. A Juma é a Juma… ela escolhe as intérpretes dela. E nos escolheu. Obrigado Juma! Por ser tão especial e mágica! E nos ensinar tanto… Não é, @alanissguillen? Na última foto nós com sua mamis linda @valeriaguillen_arq”, completou.

Veja a publicação de Cristiana Oliveira com bela homenagem para Alanis Guillen:

Público vibra com cena de Juma virando onça para se livrar de Solano

Os telespectadores de Pantanal surtaram nas redes sociais com a cena de Juma (Alanis Guillen) virando onça para matar Solano (Rafael Sieg). Os internautas elogiaram aos montes a interpretação dos atores, além da forma como a cena foi feita.

Na produção, Solano sequestrou Juma como tentativa de atrair o Velho do Rio. Em certo momento, ele disse que iria se livrar de Juma e da filha dela, o que provocou a ira da jovem. Então, ela conseguiu se libertar da corda que a amarrava e se tornou uma onça para matar o vilão que a prendia.

Com golpes de suas mãos, Juma tirou a vida de Solano sem dó nem piedade. No dia seguinte, ela apareceu arrastando o corpo dele e com o vestido ensanguentado. Nas redes sociais, os internautas vibraram com a cena de ação.