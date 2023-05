Conheça Felipe Melquiades, o Cristian da novela Terra e Paixão

Por ser albino, o ator mirim Felipe Melquiades fala sobre o bullying que seu personagem sofre na novela Terra e Paixão: 'Uma mistura de sentimentos'

O ator mirim Felipe Melquiades (10) está roubando a cena como o personagem Cristian na novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo. Ele interpreta um menino que sofre bullying na escola por ser albino. Na vida real, o ator contou que não sofreu com o preconceito na escola, mas já viu situações assim por perto.

“Eu nunca sofri, mas já vi alguns amigos. Dá uma sensação de raiva e tristeza ao mesmo tempo, é uma mistura de sentimentos”, disse ele, que é estreante nas novelas, em conversa com a CARAS Digital.

Felipe Melquiades tem 10 anos de idade, é paulista e se mudou para o Rio de Janeiro para participar das gravações da novela Terra e Paixão. Ele está em seu primeiro trabalho em novelas e está contente em trazer o tema do albinismo para ser tratado na TV aberta. “Terra e Paixão é uma das únicas novelas que trata sobre o albinismo e o bullying contra os albinos”, disse ele, que defende a importância desse tema na TV. “[É importante que as pessoas saibam] que o albinismo não é raça ou doença, é uma alteração na quantidade de melanina”, declarou.

Ao falar sobre o seu trabalho na novela, ele é só alegria! Felipe contou que foi chamado para fazer testes para a novela e passou. “Minha mãe postou uma foto minha, bem aleatória, e a TV Globo estava procurando um ator albino. Então, a Gy Rodrigues, da Agência Five, me convidou para fazer alguns testes. Minha mãe conversou comigo sobre eu quis muito fazer. Graças a Deus deu tudo certo”, afirmou.

O ator mirim ainda não tinha pensando em seguir carreira artística antes de ser chamado para o teste, mas está adorando a nova experiência. “Estou amando. É bem legal e uma experiência totalmente nova para mim. Está todo mundo me reconhecimento nas ruas por causa do Cristian”, disse ele, que se reconhece em seu personagem. “Ele é bem inteligente, é albino e me representa nas cenas de X-Burger”, brincou ele, citando que os dois adoram comer de tudo.

Na trama, ele contracena com atores veteranos da TV, como Débora Falabella (44), Tata Werneck (39) e Ângelo Antonio (58), e garante que se dá bem com todomundo. “Todos são bem legais. A Débora me dá carinho e atenção. A Tata faz piadas bem legais antes das cenas. E o Ângelo brinca muito comigo dentro e fora das gravações. Eles são maravilhosos comigo o tempo todo”, afirmou ele.

Para manter a sua rotina de estudos e de gravações, ele tem uma rotina puxada, mas está adorando. “Chego da escola umas 12h, vou comer, tomar banho e, se der tempo, faço a lição de casa ou levo para fazer no intervalo das gravações”, contou ele, que pretende seguir na profissão quando crescer. “Quero continuar sendo ator, estou amando”, finalizou.