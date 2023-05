Terra e Paixão: resumo da novela de 22 a 27 de maio

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline exige que Antônio lhe diga o motivo de estar roubando a água de suas terras

Capítulo 13 - Segunda-feira, 22 de maio

Caio reage ao ser expulso de casa por Antônio. Lucinda recebe elogios de Marino. Aline afronta Antônio. Caio e Daniel fazem um pacto. Luigi tranca os remédios de Petra em uma gaveta. Elias pega o dinheiro de Mara. Daniel critica Graça. Caio fica decepcionado quando Aline lhe diz que só pode oferecer sua amizade. Cândida aconselha Caio a ficar no bar com ela. Cândida ameaça contar tudo que sabe sobre Irene, caso ela prejudique Caio.

Capítulo 14 - Terça-feira, 23 de maio

Irene disfarça quando Luana entra no quarto. Daniel pergunta a Aline se ela está namorando Jonatas. Kelvin sugere que ninguém deixe Cândida sozinha com Irene. Ademir garante a Caio que Antônio quer prejudicar o filho. Anely aconselha Luigi a fugir, depois de contar ao italiano que Daniel está com os números do cartão dele. Menah percebe que Jonatas gosta de Aline. Antônio propõe a Luigi que o italiano ajude Petra a se curar, em troca de uma boa colocação de emprego. Graça reclama com os pais da falta de atenção de Daniel. Daniel não gosta da decisão de Antônio sobre Luigi e avisa ao italiano que ficará de olho nele. Daniel confessa a Caio que não quer se casar com Graça. Tadeu pede a Enzo que descubra quem é a mulher com quem ele fala no hot site. Caio aconselha Daniel a se declarar para a mulher por quem ele está apaixonado.

Capítulo 15 - Quarta-feira, 24 de maio

Ruan conta a Antônio que Aline teve que comprar defensivo para acabar com as pragas da plantação. Daniel diz a Graça que ficará em casa trabalhando e compra ingresso para o show sertanejo com o objetivo de encontrar Aline. Lucinda se oferece para ajudar Aline, sem que Antônio saiba. Luigi ameaça chamar a polícia se Laurita não ajudar Petra a se livrar dos medicamentos. Ademir aceita o pedido de Lucinda e compra os defensivos em seu nome para ajudar Aline. Aline descobre que Antônio está desviando água de suas terras. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo. Luana aproveita que o bar está vazio e recebe a visita de um homem misterioso. Irene tenta amenizar a decepção de Graça por descobrir que Daniel foi ao show sertanejo. Daniel declara seu amor a Aline.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 25 de maio

Luigi se aproveita do sentimento de Gladys por ele para extorquir joias dela. Irene dá conselhos a Graça. Daniel promete a Aline que terminará com Graça. Lucinda estranha as gentilezas de Andrade. Irene disfarça sua reação para Daniel, fingindo apoiar o filho quando ele revela que ama Aline. Irene manda Graça simular logo a gravidez para Daniel. Antônio se recusa a assinar a citação do processo de Caio contra ele, entregue por um oficial de justiça. Silvério aconselha Antônio a agir como um pai amoroso enquanto transcorrer a ação judicial. Graça comunica a Daniel que está grávida do advogado.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 26 de maio

Daniel fica surpreso com a notícia da gravidez. Graça avisa que sua gravidez é de risco e que não pode se aborrecer. Caio pega a caixa de Cândida e, a pedido da amiga, ateia fogo à casa em que viveu quando criança. Caio não segue o conselho de Raoni para jogar a caixa de Cândida no Rio. Daniel conta a Aline que Graça está grávida. Aline aceita esperar Daniel até o filho do advogado nascer. Angelina desconfia da gravidez de Graça. Irene teme que Antônio desista de dar a sucessão para Daniel, se descobrir que o filho está apaixonado por Aline. Ramiro conta a Antônio que Isabel está na cidade. Laurita libera mais remédio para Petra. Aline se preocupa quando Irene lhe diz que a professora vai atrapalhar a vida de Daniel.

Capítulo 18 - Sábado, 27 de maio

Aline conta a Daniel sobre a conversa que teve com Irene. Aline teme pela segurança de Isabel. Isabel pede dinheiro a Antônio em troca da carta que Aline lhe escreveu. Aline conta a Caio que Antônio está desviando a água de suas terras. Caio presenteia Aline com um drone. Kelvin observa Ramiro com Isabel. Silvério comunica a Antônio que Caio tem direito a parte correspondente à herança da mãe. Irene pede a Petra que prejudique a colheita de Aline. Caio encontra o corpo nas terras de Aline e avisa a Marino. Marino diz a Caio que Aline é a primeira suspeita. Breno se hospeda na pousada de Andrade. Aline exige que Antônio lhe diga o motivo de estar roubando a água de suas terras.