Carolina Dieckmann revela o que espera para o final de Lumiar em Vai na Fé

Carolina Dieckmann comenta sobre a possibilidade de final para a personagem Lumiar em Vai na Fé

A atriz Carolina Dieckmann (44) comentou sobre a proximidade do fim da novela Vai na Fé, da Globo, e revelou o que espera para o final de sua personagem Lumiar. Ela contou que não sabe o que pode acontecer com a advogada na história, mas espera que ela tenha um final feliz.

"A Lumiar já me surpreendeu tanto. Tudo o que eu imaginei quando compus a Lumiar já não aconteceu. Então, eu realmente não ouso imaginar nada. Não imaginei que ela fosse sofrer tanto", disse ela ao site Gshow.

E completou: "Independentemente de como, com quem, onde, gostaria que ela ficasse feliz, encontrasse um caminho, que no final da novela a gente visse essa mulher refeita. Quero que ela fique feliz. Acho que ela merece, que ela é uma mulher legal. Mas não tenho nem palpite".

Carolina Dieckmann relembra o drama de perder a mãe

Há pouco tempo, Carolina Dieckmann lamentou a morte de sua mãe na vida real. Agora, ela vê a sua personagem Lumiar enfrentando um drama parecido na novela Vai na Fé. Ela contou que empresta a sua emoção de ter perdido a mãe para a sua personagem, já que a mãe de Lumiar tem uma doença sem cura.

"Perdi minha mãe e tenho a oportunidade de dar à Lumiar esse terreno tão fértil de uma dor recente e ao mesmo tempo tão conhecida. Quando você dá ao personagem uma dor que você já frequentou é muito diferente de quando você vive aquilo pela primeira vez", contou ela.

"Sinto que pra falar dessa perda eu tenho uma certa propriedade e isso me dá segurança. Por mais que seja dolorido, ainda esteja doendo mexer nisso, por um outro lado, me sinto segura para falar disso com uma certa doçura e me aproximar das pessoas, das mulheres que também perderam suas mães. É muito bonito o jeito que eu me entrego a essas cenas, e acho que as pessoas de alguma maneira vão sentir essa conexão. Acho que quando a gente sente, todo mundo sente junto. Acredito que as pessoas vão se emocionar com a gente", finalizou.