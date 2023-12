Carolina Dieckmann relembra raspar o cabelo para novela: ‘Todos já sabiam’

Carolina Dieckmann disse que não foi avisada pela direção da Globo que precisaria raspar a cabeça para a novela Laços de Família

Durante uma entrevista ao podcast Pod Pah, Carolina Dieckmann revelou que não recebeu aviso prévio da direção da Globo sobre a necessidade de raspar a cabeça para sua participação na novela "Laços de Família" (2000).

Dieckmann compartilhou que foi surpreendida ao descobrir que teria que remover seus cabelos para interpretar a personagem Camila, que na trama de Manoel Carlos enfrentava a leucemia e perdia os fios devido ao tratamento de quimioterapia:

"A novela estava se desenvolvendo, mas todos já sabiam [sobre raspar a cabeça], menos eu", iniciou a atriz. Ela explicou que ficou perplexa ao se deparar com fotos suas com a cabeça raspada e, ao questionar o diretor da novela, Ricardo Waddington, descobriu que era uma medida necessária para evitar longas sessões diárias de maquiagem.

"Ocorreram coisas muito estranhas, começaram a fazer montagens minhas careca para colocar em revistas de novelas. Eu passava, via uma foto minha careca e pensava 'por que estão me colocando careca, que loucura'. Um dia perguntei ao diretor 'por que estão fazendo tantas montagens minha com a cabeça raspada?', e ele disse 'porque você vai raspar a cabeça'. Eu disse 'eu vou?', e ele respondeu 'sim, ou raspa ou terá que passar horas na maquiagem todos os dias'", relatou.

Dieckmann também compartilhou que, durante a gravação da cena, não imaginavam que se tornaria um momento clássico da TV brasileira. "Não sabia o que ia acontecer por causa da cena, então não era algo que eu estava pensando em casa. A cena veio, eu fiz. Não tinha a intenção de fazer algo ontológico, diferente ou marcante; era simplesmente uma cena forte".

Para manter a emoção e evitar risadas durante a gravação, realizada em uma única tomada, o diretor optou por tocar a música da personagem na novela, "Love by Grace", interpretada por Lara Fabian.

"Achei incrível fazer essa novela, essa campanha. Aos 20 anos, interpretar uma personagem forte, escrita para mim, muitas coisas passavam pela minha mente, mas o impacto não era algo que eu imaginava. O que aconteceu ali foi muito genuíno", concluiu Dieckmann.

