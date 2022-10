Cara e Coragem: Saiba quando Clarice acorda do coma

Após fingir a própria morte, Clarice vai acordar do coma e dará a sua primeira ordem para sua secretária

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, da Globo, Clarice (Taís Araújo) vai acordar do coma. Ela está desacordada desde que teve um problema em seu plano para fingir a própria morte. Ela foi cuidada por seus amigos nos últimos meses e, agora, vai despertar novamente.

A cena de Clarice acordando vai ao ar a partir de 17 de outubro e promete muitas emoções. Ela acordará e logo dará uma ordem para sua secretária Luana. Ela dirá que precisará falar com Jonathan e manda que a secretária entregue um envelope para o cientista. Quando ele chega no apartamento de Clarice, o rapaz fica em choque.

Clarice conta toda a história de como forjou a própria morte e o que deu errado para ter ficado em coma por tantos meses. Assim, ela ainda revela para Jonathan que acredita que seu pai foi assassinado pela mesma pessoa que tentou tirar a sua vida.

Capítulo 121 - Segunda-feira, 17 de outubro

Anita conta para Ítalo que Regina mandou ela se vestir como Clarice e que, por causa disso, quase foi morta naquela noite. Pat e Moa chegam à casa de Alfredo, e Sossô já está melhor. Milton questiona Nadir sobre seus sentimentos por Joca. Andréa se revolta ao ver Bob sozinho na plateia do teatro. Enzo observa Bob de longe e o reconhece. Anita diz a Ítalo que teme que a polícia descubra o seu envolvimento no caso de Clarice. Andréa termina seu romance com Bob. Sossô fica feliz de ver Pat com Moa e Alfredo com Olívia. Enzo e Hugo se beijam. Luana fica animada com o telefonema que recebe do médico de Clarice. Gustavo é preso, e Danilo decide arrumar provas para incriminá-lo pela morte de Clarice. Lou repreende Joca por se insinuar para Teca. Rico avisa à mãe da prisão de Gustavo. Danilo contrata Berimbau e acerta com ele o plano contra Gustavo. Paulo descobre que não houve registro do resgate de Clarice, e Marcela fica intrigada. Clarice acorda do coma, e Luana se emociona.

Capítulo 122 - Terça-feira, 18 de outubro

Luana abre um envelope com instruções de Clarice. Marcela e Paulo tentam encontrar alguma evidência sobre a ocorrência na lagoa. Danilo entrega para Berimbau o celular e a carteira de Clarice. Moa percebe o olhar estranho de um dos funcionários da padaria de Milton e comenta com Pat. Seguindo as instruções de Clarice, Luana entrega para Jonathan o endereço do local onde ela está e avisa que ele precisa ir até lá. Moa e Kaká vão com Armandinho gravar um comercial com Andréa Pratini. Enzo fala com Duarte sobre o incidente no teatro e ele tenta fingir que não é Bob. Renan vê Ísis entrar na sala e trata Jéssica com gentileza. Marcela proíbe Jarbas de acompanhar a equipe policial. Rebeca conversa com Célia antes de pegar o resultado do exame de DNA. Dagmar vai à SG e avisa a Regina da volta de Martha. Martha fala com dona Lia que foi vítima de um golpista e fala sobre sua decepção com Caio. Pat se encontra com Lou e outra dublê no set de filmagem onde Moa e Kaká Bezerra estão. Marcela e Paulo prendem Berimbau e encontram os pertences de Clarice. Jonathan se emociona ao ver Clarice viva.

Capítulo 123 - Quarta-feira, 19 de outubro

Jonathan e Clarice se emocionam com o reencontro. Ela explica para Jonathan como fez para forjar sua própria morte. Paulo encontra um cartão de Gustavo no envelope com os pertences de Clarice que apreendeu na casa de Berimbau. Andréa tem uma ideia para Hugo não dispensar Moa e Kaká Bezerra do comercial. Enzo pensa em Hugo e Olívia o consola. Berimbau acusa Gustavo de ser o mandante pela morte de Clarice. Jarbas revela para Pat e Moa o que descobriu sobre o caso de Clarice. Duarte pede para Olívia falar para Enzo para manter o a identidade de Bob em segredo. Leonardo oferece um alto cargo na SG para Danilo. Moa vê o funcionário de Milton conversando com um homem mau encarado, e comenta sobre sua desconfiança com o pai. Clarice avisa a Jonathan que acertará as contas com as pessoas que estavam ameaçando sua vida. Nadir e o pai de Moa ficam na padaria para organizar as contas. Milton liga o disjuntor desatentamente e acaba causando uma explosão na padaria.

Capítulo 124 - Quinta-feira, 20 de outubro

Pat e Moa se desesperam ao ver a explosão e tentam ajudar os pais. Clarice conta para Jonathan que acredita que seu pai foi assassinado pela mesma pessoa que tentou matá-la. O exame de DNA de Rebeca e Célia dá positivo. As duas comemoram emocionadas a comprovação de que são mãe e filha. Pat e Moa acreditam que o incêndio na padaria foi um atentado planejado pelos compradores da fórmula. Anita confirma para Ítalo seu envolvimento com o pescador Samuel no passado. Rico visita o pai na cadeia. Marcela leva Gustavo para fazer uma acareação com Berimbau. Armandinho sai com Dalva e encontra com Margareth. Alfredo se preocupa com os filhos e avisa a Pat que vai levá-los para morar com ele. Marcela faz uma coletiva para informar à imprensa sobre a acusação que Berimbau fez a Gustavo. Regina comemora a prisão de Gustavo, e Leonardo fica abalado. Luana conta para Clarice sobre o afastamento de Martha da empresa e que Leonardo é o atual presidente da SG. Renan mostra a notícia sobre o pai de Rico para Olívia. Martha pede um cargo na diretoria para Leonardo. Moa pede que Ítalo coloque seguranças para cuidar de sua família. Danilo se preocupa ao saber que os compradores mandaram um aviso por causa do fracasso nos testes feitos na modificação da fórmula.

Capítulo 125 - Sexta-feira, 21 de outubro

Danilo tenta disfarçar para Rebeca sua apreensão sobre o incêndio na padaria de Milton. Leonardo se recusa a dar um cargo para Martha. Rico, Pat, Moa e Ítalo desconfiam da acusação feita por Berimbau. Joca convence Teca a jantar com ele. Danilo conta para Regina e Leonardo que os compradores incendiaram a padaria do pai de Moa. Leonardo exige que Jonathan retome a pesquisa com o magnésio e entregue os resultados rapidamente. Andréa decide ir com Hugo para Paquetá. Cleide desconfia que Batata esteja lhe dando um golpe e pede ajuda a Armandinho. Duarte se oferece para ajudar Milton a limpar e organizar a padaria após o atentado. Andréa se surpreende com o desastre na padaria do pai de Moa. Cleide e Armandinho se beijam. Duarte se aproxima da padaria de Milton, assim que Andréa se afasta com Hugo e Nadir. Olívia e Alfredo encontram Joca e Teca no restaurante. Rebeca leva Célia e Fernanda para conhecer Chiquinho. Danilo aceita trabalhar na SG, e Leonardo fica animado. Anita atende Martha e encontra Regina. Pat repara na tatuagem que Ítalo tem igual à de Clarice, sem notar alteração que a mesma possui.

Capítulo 126 - Sábado, 22 de outubro

Regina tenta subornar Anita, que ameaça contar o que sabe sobre ela à polícia. Ítalo esconde de Pat que colocou a modificação da fórmula em sua tatuagem. Paulo pensa em conversar com Pat e Moa sobre Clarice. Pat vê Andréa Pratini abraçada a Moa e fica enciumada. Danilo se vangloria do seu novo cargo na SG. Olívia alerta Rico sobre as intenções de Joca com Teca. Armandinho revela para Cleide que Batata fez um grande desfalque na Êxito. Renan provoca Rico, e os dois brigam. Enzo confessa a Olívia que está com saudades de Hugo. Armandinho vai com Cleide confrontar Batata. Jonathan avisa a Pat e Moa que a alteração que foi entregue para os compradores não funciona e marca um encontro com eles em um local misterioso. Regina reclama de Anita para Danilo, que pede informações sobre a massagista. Armandinho ajuda a expulsar Batata da Êxito e depois fica com Cleide. Anita se assusta ao encontrar com Danilo e um capanga dentro de sua casa. Pat e Moa chegam para o encontro com Jonathan.