Cara e Coragem: resumo da novela de 31 de outubro a 5 de novembro

Nos próximos capitulos da novela Cara e Coragem, Ítalo flagra Anita tentando fotografar sua tatuagem, e os dois discutem

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 09h15

Capítulo 133 - Segunda-feira, 31 de outubro

Danilo estranha quando Martha fala sobre a presidência da SG durante o evento. Leonardo reassume a presidência, e Danilo reage contrariado. Ítalo chega ao local do evento e Pat e Moa não conseguem falar com ele. Clarice faz aparição triunfal no evento. Com sua imagem projetada no telão, ela interrompe o discurso de Leonardo e, em seguida, surpreende a todos ao surgir ‘ao vivo’ no evento. Clarice sobe ao palco e discursa para os convidados. Leonardo, Danilo e Regina incrédulos. Martha, Jonathan e Luana cúmplices se emocionam. Clarice é cercada pelos jornalistas e tenta falar com Ítalo, que vai embora abalado depois de constatar que a empresária está viva. Regina e Danilo proíbem Leonardo de falar com Clarice sobre o que eles fizeram na noite em que ela supostamente morreu. Marcela e Paulo intimam Clarice a ir até a delegacia. Jarbas revela a Ítalo, Pat e Moa o que descobriu sobre a investigação da morte de Clarice. Rico repreende Joca por tentar se insinuar para Teca. Jonathan procura Ítalo. Clarice vai à delegacia.

Capítulo 134 - Terça-feira, 1 de novembro

Clarice explica sua história para Marcela e Paulo. Jonathan conta para Ítalo que Clarice o viu com Anita. Pat e Moa decidem ir até a empresa de segurança de Ítalo. Duarte pede para trabalhar na loja do tio de Jéssica. Enzo vê Hugo com Márcia e fica enciumado. Alfredo se desentende com Moa por causa dos filhos. Anita despista o segurança que Ítalo deixou com ela. Jéssica se desespera ao descobrir que Clarice não morreu. Regina vibra com a notícia de que Clarice não pode assumir a presidência da SG. Ítalo confirma para Pat e Moa que a modificação da fórmula está em sua tatuagem. Lucas comenta com Lou sobre o estado de Renan. Pat tem uma suspeita sobre o paradeiro de Anita. Ísis entra na casa de Renan no momento em que ele beija Lou à força. Luana entrega a Clarice um dossiê com os desmandos de Leonardo na SG. Pat encontra Anita. Clarice fica frente a frente com Regina e Leonardo.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 2 de novembro

Clarice questiona Leonardo sobre seu envolvimento no atentado de sua morte. Pat garante a Anita que Ítalo teme por sua segurança. Regina se irrita com Martha. Regina manda Leonardo expulsar Martha e Clarice de casa. Gui aceita que Pat e Moa morem juntos. Alfredo confessa a Milton que está com ciúmes de Moa com os filhos. Teca e Gustavo se reconciliam após o empresário sair da prisão. Ísis faz intriga de Lou para Rico. Lou conta para Pat que Renan a beijou à força. Martha e Clarice conversam sobre a auditoria na SG. Rico questiona Lou sobre o beijo que Renan deu nela. Anita confessa a Ítalo que teme pelo reencontro dele com Clarice. Pat e Moa se surpreendem com a chegada de Alfredo pedindo para dormir em casa com eles e as crianças. Leonardo expulsa Martha e Clarice de casa.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 3 de novembro

Regina vibra com a expulsão de Clarice e Martha. Moa revela para Alfredo que a padaria foi sabotada e que por segurança ele e Pat resolveram morar juntos. Danilo é ameaçado por Maurice e seus capangas, que exigem a modificação da fórmula. Danilo indica Fernanda e Célia para entrevista de emprego na SG. Olívia tenta consolar Alfredo, que sente falta dos filhos. Jéssica conversa com Anita sobre Clarice. Fernanda nota em um livro na empresa, uma foto idêntica à que viu no álbum na casa de Rebeca. Trata-se do avô de Danilo. Regina olha com desprezo para Fernanda e Rebeca não gosta da postura da ‘irmã’. Martha se lamenta com Clarice sobre o golpe que levou de Leonardo. Renan apresenta Jéssica como sua namorada e a beija na frente de todos da companhia de dança. Regina humilha Fernanda. Danilo pensa em usar Chiquinho para conseguir a modificação da fórmula. Leonardo alerta Danilo sobre a auditoria. Dalva, Cleide e Margareth se encontram e percebem que estão com colares iguais. Pat tenta convencer Ítalo a entregar a modificação da fórmula para Jonathan. Moa flagra Danilo com Chiquinho.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 4 de novembro

Moa garante a Danilo que ele não terá autorização para pegar Chiquinho no colégio. Fernanda comenta com Rebeca sobre a foto que viu na SG. Clarice conversa com Andréa Pratini e conta que quer descobrir quem a estava ameaçando. Pat fala com Moa que vai dar um jeito de conseguir a modificação da fórmula. Duarte critica Jéssica por acreditar em Renan. Ítalo provoca Leonardo por causa de Clarice. Luana põe Ítalo a par do que Leonardo fez contra Clarice e Martha. Clarice procura Teca. Rico vai falar com Renan e os dois acabam brigando. Lucas se assusta com a ameaça que Renan faz a Rico. Gustavo sugere que Joca saia de sua casa. Fernanda mostra para Rebeca a foto que viu na SG. Pat conta para Anita sobre a modificação da fórmula e diz que ela está na tatuagem de Ítalo. Martha aconselha Clarice a lutar para ficar com Ítalo. Anita tenta fotografar a tatuagem de Ítalo.

Capítulo 138 - Sábado, 5 de novembro

Ítalo flagra Anita tentando fotografar sua tatuagem, e os dois discutem. Dagmar comenta com Lia que Regina a obrigou a mentir. Renan tenta convencer Jéssica a mudar de emprego. Anita mostra para Pat e Moa a foto que tirou da tatuagem de Ítalo. Jonathan descobre o que Leonardo fez com Martha e Clarice e pede demissão da SG. Luana presta depoimento na delegacia. Regina pensa em demitir Luana, e Leonardo reage contra. Clarice marca um encontro com Pat na Coragem.com. Margareth, Cleide e Dalva armam um plano contra Armandinho. Clarice implora que Jonathan volte para a SG. Regina fotografa a foto que Fernanda viu em seu álbum e confirma que é a mesma que está na SG. Danilo conversa com um dos comparsas de Maurice sobre a festa do enteado. Clarice e Ítalo se encontram na Coragem.com.