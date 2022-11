Caio Castro mostra bastidores de ‘Todas As Flores’ e encanta internautas

Ator Caio Castro mostra bastidores da gravação de ‘Todas As Flores’ junto de Jackson Antunes e Sophie Charlotte

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 20h48

Nesta quinta-feira, 17, o ator Caio Castro (33) mostrou em suas redes sociais um pouco dos bastidores de ‘Todas As Flores’, novela que vem cada vez mais conquistando mais fãs ao longo do tempo.

“O núcleo deep do rolê”, escreveu o ator na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ele aparece ao lado do consagrado ator Jackson Antunes (62), mostra as cenas e cenários da novela, e mostra o encontro do grande ator com Sophie Charlotte (33).

Nos comentários, os seguidores adoraram as fotos. “Gente! Que novela é essa? Tô muito viciada! Pablo vai ser do bem no final, né? Por favor! Ele e o Humberto! Tenho certeza que são pai e filho”, brincou uma seguidora, tentando adivinhar o que vai acontecer. “Tô com saudades viu”, disse outra.

Veja a publicação de Caio Castro mostrando bastidores da novela ‘Todas As Flores’:

Caio Castro sofre acidente em prova antes do GP Brasil da F1

Caio Castro se envolveu em um acidente neste domingo, 13, durante a prova Porsche Carrera Cup. O automóvel vermelho dirigido pelo artista saiu da pista e bateu em uma barreira de proteção, após ficar entre outros dois competidores. Ele saiu andando normalmente do carro após ter batido o carro.