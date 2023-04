Bianca Bin volta às telinhas da Globo com papel importante em Terra e Paixão; entenda

Atriz Bianca Bin marca seu retorno à vênus prateada com papel importante em nova novela das nove

Depois de cinco longos anos longe da televisão, a atriz Bianca Bin (32) marca seu retorno à TV Globo, com um papel muito importante na nova novela das nove da emissora carioca, Terra e Paixão. A produção será a substituta de Travessia, escrita por Glória Perez, no horário mais nobre da vênus prateada.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista fará parte somente da primeira fase da trama. Bianca já gravou as cenas de flashback vivendo o papel de Agatha, esposa de Antônio, que será interpretado por Tony Ramos, na fase jovem da novela escrita por Walcyr Carrasco.

Agatha é mãe de Caio, que será interpretado por Cauã Reymond. Para viver a personagem, Bianca Bin se jogou de cabeça, entrando no clima, radicalizando e pintando seus cabelos de ruivo, se caracterizando de forma única e especial para o seu grande retorno para as telinhas depois de tanto tempo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Bin (@biancafbin)



Em Terra e Paixão, Agatha acaba enfrentando uma gestação complicada, falecendo durante o parto. Antônio, bastante apaixonado pela mulher, culpa seu filho pelo resto da vida, gerando uma relação de bastante conflito entre pai e filho.

A última vez que Bianca Bin atuou pelas telas da TV Globo foi na novela O Outro Lado do Paraíso, que também é uma produção criada por Walcyr Carrasco, no ano de 2017. A atriz ainda participou das gravações da segunda temporada de Cine Holliúdy, mas, por conta de desacordos com a emissora carioca em relação ao número de folgas, decidiu deixar o elenco do seriado.

O elenco da nova novela das nove é bastante estrelado. Além de Bianca, Tony e Cauã, já mencionados, outros nomes de peso como Agatha Moreira, Susana Vieira, Débora Falabella, Tatá Werneck, Debora Ozório, Leona Cavalli e Rainer Cadete são alguns dos atores que estão na produção da emissora carioca que estreia no próximo dia 8 de maio.