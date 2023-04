Bianca Bin choca internautas ao mudar visual para nova personagem: ‘Linda’

Atriz Bianca Bin deixa internautas apaixonados ao mostrar visual novo para próxima personagem

Nesta segunda-feira, 17, o cabeleireiro dos famosos, Anderson Couto, compartilhou em suas redes sociais a transformação da atriz Bianca Bin (32), que mudou a cor de seus cabelos para uma nova personagem que irá viver após um tempo afastada das telas. “Passando pra dizer que a Bibi tá bem, mas segue sem poder acessar sua conta no Instagram @biancafbin há 7 dias e ainda não sabemos o porquê”, explicou o ator Sérgio Guizé, casado com a famosa, explicando o motivo por trás do sumiço da amada.

“Bianca Bin pronta para sua nova personagem”, escreveu o hair stylist, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo compartilhado pelo cabeleireiro, ele mostra um antes e depois das novas mechas de Bianca, que agora está ruiva, deixando o moreno completamente de lado.

Conhecida por papéis em novelas como Joia Rara, Êta Mundo Bom!, Cordel Encantado, O Outro Lado do Paraíso e Boogie Oogie, Bianca arrancou inúmeros elogios dos internautas, que ficaram completamente apaixonados pela beleza da atriz, que pode optar pelo visual que quiser, continua sempre linda.

“E agora? Queremos igual! Maravilhosa”, exaltou uma seguidora de Anderson. “Nasceu para ser ruiva”, exclamou uma outra internauta. “Nossa que cor e cabelo lindo! Curti demais essa cor! Amei!”, elogiou uma terceira pessoa. “Maravilhosa”, “Linda”, “Perfeita”, “Belo trabalho”, são outros comentários enviados pelos seguidores do cabeleireiro.

"Tchã-ram! E acabou o mistério. Pela primeira vez na vida, fiquei ruiva. Amei o resultado! E aí, gostaram?", escreveu a atriz, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram no último sábado, 15, revelando o segredo que tinha compartilhado com seus seguidores durante a sexta-feira, 14, mas sem muitos detalhes.

Veja a publicação do cabeleireiro Anderson Couto mostrando a transformação da atriz Bianca Bin, que agora está ruiva para uma nova personagem:

