Avenida Brasil: há dez anos, o último capítulo parou o Brasil

O último capítulo da novela Avenida Brasil foi exibido há 10 anos e causou comoção nacional

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 12h15

A novela Avenida Brasilfoi um sucesso de audiência e deixou os telespectadores de olhos grudados na telinha durante o último capítulo da trama, que foi exibido em 19 de outubro de 2012. Na época, os fãs da história queriam tanto saber o que iria acontecer no final que o Brasil praticamente parou na hora da novela.

Há 10 anos, a repercussão do último capítulo deu o que falar e até virou notícia no Jornal Nacional. O telejornal chegou a mostrar a correria da população da chegar em casa a tempo de assistir ao último capítulo. No dia seguinte, o JN ainda exibiu uma reportagem sobre as ruas vazias durante a exibição do último capítulo. A maioria da população estava em casa ou reunida em bares para acompanhar as emoções finais da trama.

Era 2012 quando o Jornal Nacional anunciava o último capítulo de Avenida Brasil e destacavam as ruas mais vazias por causa disso. Assusta um pouco saber que, hoje, no mesmo evento, as ruas estão vazias também por outros motivos. pic.twitter.com/qkiJI73MO1 — Danilo (@DaniMarroni) May 1, 2020

Inclusive, a então presidente Dilma Rousseff teve a sua agenda alterada por causa do último capítulo da novela. Na época, ela iria participar de um comício em São Paulo para apoiar um candidato do seu partido. Porém, o evento foi adiado por causa da novela. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os organizadores acharam melhor adiar o evento para a noite seguinte.

Além disso, surgiram rumores de que os órgãos responsáveis estavam preocupados com a possibilidade de um apagão. Isso porque poderia acontecer um pico de uso de energia após a exibição do capítulo da novela, quando as pessoas iriam retomar as suas atividades, como tomar banho e passar roupas ao mesmo tempo.

Na época, o último capítulo foi um sucesso de audiênica, batendo 51 pontos de média no Ibope, com 54 de pico e 72% de share. A novela foi exportada para 148 países.

Um dos principais desfechos da trama era sobre quem matou Max (Marcello Novaes). No final, Carminha (Adriana Esteves) confessou o crime e foi presa. Após cumprir a pena, ela voltou a morar no lixão.