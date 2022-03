Débora Falabella celebra 10 anos de 'Avenida Brasil' e amizade com Adriana Esteves

A atriz Débora Falabella falou da amizade com Adriana Esteves e celebrou a amizade que elas construíram após 'Avenida Brasil'

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 20h49

A rivalidade entre Nina e Carminha conquistou o público e mesmo após 10 anos da estreia de Avenida Brasil, elas são lembradas pelo público da novela.

Débora Falabella (43) participou do podcast Novela das 9, e além de falar sobre o grande sucesso do autor João Emanuel Carneiro, ela também celebrou a amizade com Adriana Esteves (52).

As personagens das atrizes viviam em pé de guerra na trama, no entanto, as duas construíram uma bela amizade nos bastidores das gravações. "A gente tinha muita liberdade uma com a outra, ficávamos no camarim falando das nossas vidas. A gente ia gravar e se divertia com o que uma estava fazendo aquilo com a outra. Era bom, instigante e estimulante como atriz", contou.

Falabella exaltou a parceria com Adriana e agradeceu pela amizade delas. "Novela realmente é um lugar onde você trabalha meses de forma muito intensa, e depois ficamos sempre migrando para outros trabalhos, não fazemos muitos amigos. Mas a Adriana virou minha amiga. Uma das poucas amigas que tenho, que falo toda vez que encontro. Foi muito importante uma estar junto uma da outra, ainda mais pelo trabalho que era. Uma dava suporte pra outra. Acho minha personagem incrível, mas o trabalho que ela fez com a Carminha era um fenômeno, e eu falo isso pra ela", afirmou.

Bastante discreta em relação à vida pessoal, Débora revelou que gostava de receber o carinho do público com sua personagem. "Era uma novela que tinha as duas coisas: audiência grande e prestígio. As críticas eram boas. Então, a gente tinha um feedback do que estava acontecendo. E tinha os memes (risos). Eu ia sentindo isso na rua, e já era uma mudança pra mim. Comecei a fazer novela quando não tinha muito a interação das redes sociais e da internet com a televisão, então, pra mim, foi diferente", explicou.

Nas redes sociais, Falabella compartilhou uma foto ao lado de Adriana e falou sobre os 10 anos da novela. "Foto fofa para comemorar os 10 anos de Avenida Brasil e pra dizer que está no ar o episódio do podcast Novela das 9, onde conto um pouco sobre os bastidores e sobre como foi participar dessa novela fenômeno ao lado dessa musa absurda que amo", escreveu ela.

Confira a foto de Débora com Adriana: