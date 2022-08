Atrizes de “Poliana Moça” comentam reviravolta na novela

No capítulo desta sexta-feira (12) de Poliana Moça, a trama da personagem Celeste terá uma reviravolta com a descoberta de que Tânia é sua mãe

Nesta sexta-feira, 12, a novela Poliana Moça terá uma reviravolta surpreendente em que a personagem Celeste descobrirá que Tânia é a sua mãe.

A personagem vivida por Allana Lopes irá perguntar para sua verdadeira mãe porque ela mudou seu nome. “Eu fiz tudo isso para me proteger, eu me envolvi com um homem muito perigoso e quando finalmente eu consegui terminar meu relacionamento, ele me ameaçou de morte”, irá revelar Tânia, vivida por Ana Paula Valverde.

Ana Paula contou como foi gravar esta cena tão difícil e surpreendente. “Gravamos essa cena rápido, a luz já estava caindo, a chuva e o vento ameaçando, mas independem disso, tivemos uma conexão muito especial entre nós e assim seguimos em cada nova cena. Amo contracenar com a Allana, uma atriz e pessoa que admiro muito e nossa ligação foi instantânea, dos presentes que a arte traz”, comentou a atriz.

Allana também comentou sobre a conexão que teve com Ana Paula na cena da revelação: “A Ana Paula é super minha parceira. Criamos uma relação de amizade muito forte, e é claro que isso reflete no profissional também. Era uma cena difícil, mas como sempre a Aninha tava entregue, disponível e conectada. Tivemos uma troca linda e sincera”.

A intérprete de Celeste ainda comentou como acha que será a relação de mãe e filha agora que a informação veio à tona. “Apesar de serem mãe e filha, elas não se conhecem. E claro que vão surgir muitos conflitos. As duas tem a personalidade muito forte. Isso quer dizer que ainda tem muita água pra rolar nessa relação, viu?”, afirmou.

A atriz que dá vida à Tânia, comentou sobre como acredita que o público irá reagir à revelação: “É um momento dolorido de reencontro, passado e futuro tentando conversar em algum lugar! Tem amor, dor, reconhecimento, negação e um monte de incertezas se apresentando pra elas”, adiantou Ana Paula.

Cena de beijo!

No início deste mês, foi exibida uma cena muito aguardada pelos fãs de Poliana Moça! O beijo entre os Luigi e Song Park.

Os atores Enzo Krieger e Bella Chiang comentaram sobre os bastidores da cena romântica e o que pensam sobre o futuro do casal.