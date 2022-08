Momento aguardado de Poliana Moça, o beijo de Luigi e Song Park acontecerá no próximo capítulo

Após muita espera, o aguardado beijo entre Luigi e Song Park na novela Poliana Moça acontecerá na próxima quinta-feira (4)

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 16h52

Na próxima quinta-feira, 4, o tão aguardado beijo entre os personagens Luigi e Song Park, interpretados por Enzo Krieger e Bella Chiang, irá acontecer na novela Poliana Moça.

Após diversas tentativas, impedidas por outros personagens da trama, Luigi e Song darão o tão esperado beijo durante uma cena romântica.

Quando Song e Luigi ficam sozinhos na sala de aula estudando, a menina decide ensinar o “crush” a dançar. Após o momento romântico, o personagem interpretado por Enzo Krieger diz: “Eu não vou deixar ninguém atrapalhar a gente agora”. E então o beijo acontece.

A atriz Bella Chiang opinou sobre o momento especial na novela do SBT: “A melhor frase da cena com certeza foi a do Luigi dizendo que nada ia atrapalhar o momento dessa vez”.

Bella também falou sobre o que irá acontecer com o casal nos próximos capítulos da trama. “Song e Luigi tem personalidades muito diferentes. enquanto a Song tem alguns posicionamentos fortes e questionáveis, o Luigi é todo tímido e bonzinho... Então ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado”, comentou.

O intérprete de Luigi, Enzo Krieger, comentou sobre o nervosismo para gravar a cena. “Foi algo novo para mim, pois eu nunca tinha gravado uma cena de beijo como essa na novela. Tivemos uma preparação antes, para entender como poderia ser, e isso nos tranquilizou um pouco. Confesso que na hora bateu um certo nervosismo, mas vi que a Bella estava até mais nervosa do que eu, aí tentei manter mais a calma, por ela”, revelou.

Enzo ainda contou sobre os bastidores da cena: “Lembro de várias pessoas do elenco comemorando que nem jogo da Copa, o nosso beijo na hora da gravação, tanto que tivemos que interromper a gravação uma vez por causa de barulho. Mas enfim, foi uma experiência muito legal”.

Confira aqui algumas fotos da cena!

Fotos: Lourival Ribeiro/SBT