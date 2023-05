Atriz de Terra e Paixão, Debora Ozório curte noite com o namorado, Belarosa

Debora Ozório faz rara aparição em público ao lado do namorado, Belarosa, em festa para assistir ao primeiro capítulo de 'Terra e Paixão'

A atriz Debora Ozório (26), que interpreta a personagem Petra na novela Terra e Paixão, da Globo, marcou presença na festa do elenco para assistir ao primeiro capítulo da trama na noite desta segunda-feira, 8. Ela chegou ao evento acompanhada de seu namorado, o cantor Belarosa.

Os dois são discretos no relacionamento e quase não aparecem juntos em eventos. Porém, eles abriram uma exceção nesta noite para o momento importante na carreira dela. O casal está junto há cerca de um ano e meio.

Mais cedo, Debora Ozório refletiu sobre a estreia da novela Terra e Paixão, que é escrita por Walcyr Carrasco (71). "Hoje estreia. Hoje vai pro mundo. Hoje… Terra e Paixão. O início de um trabalho é sempre especial, estou ansiosa e cheia de garra para ver a Petra e a Debora mergulharem nessa história que já está intensa e linda. A Petra já mora em mim e estou torcendo pra que ela atravesse a TV e alcance o coração de todos. Meu trabalho é encantador e eu sou completamente apaixonada e me entrego de corpo e alma. Muito grata pelas oportunidades da vida e sempre me dedicando muito para corresponder tamanha gratidão e alegria de fazer arte. E acho sempre bacana lembrar que não se faz sozinho. Não mesmo! E que bom! Porque como é incrível estar ao lado de pessoas tão especiais. Meus colegas de elenco (não dá pra marcar todos) são simplesmente o máximo e somos felizes todos os dias fazendo essa história ir pra telinha. Desde o primeiro contato com a personagem eu me apaixonei", disse ela.

Foto: Webert Belicio / Agnews